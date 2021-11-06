Омбудсмен: Саакашвили принимал в медицинских целях соки и пюре с минералами

Михаил Саакашвили с 30 октября в медицинских целях принимает небольшое количество соков и пюре с содержанием минералов. Об этом заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, по просьбе экс-президент согласился на это по просьбе главы медицинского департамента Особой пенитенциарной службы и медперсонала тюрьмы.

Ломджария утверждает, что указанные продукты Саакашвили предоставлял медперсонал, который объяснил, что это нельзя расценивать как пищу, и их принятие в малых дозах в жидкой форме обусловлено состоянием здоровья пациента. По словам Народного защитника, с 1 октября 2021 года экс-президент Грузии непрерывно продолжает голодовку и не принимает пишу.

6 ноября пенитенциарное учреждение №12, где содержится Саакашвили, посетили представители аппарата Омбудсмена. Они ознакомились с состоянием здоровья политика, пообщались с медперсоналом, изучили последнюю информацию / документы о голодовке и встретились с бывшим президентом.

Ломджария также сообщила, что изучит вопрос разглашения министерством юстиции Грузии персональных данных особой категории об условиях содержания и состоянии здоровья Саакашвили. По словам Народного защитника, при необходимости она обратится к Государственному инспектору с просьбой принять соответствующие меры.

Ранее, 5 ноября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши. В свою очередь Саакашвили, «чтобы окончательно исключить любые спекуляции», заявил, что отныне отказывается не только от сока, но и от минералов и витаминов (таблеток глюкозы). Отметим также, что третий президент Грузии голодает уже 37-й день.