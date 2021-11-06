Пенитенциарная служба: Саакашвили принимает пищевые добавки

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением медперсонала, в том числе приглашенных врачей. Об этом заявил заместитель начальника медицинского департамента Особой пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили.

По его словам, состояние здоровья Саакашвили оценивается как стабильное, основные показатели жизнедеятельности находятся в пределах нормы. Чидрашвили также заявил, что экс-президент получает необходимые пищевые добавки, «в том числе, в жидком виде».

Представитель меддепартамента также добавил, что на данном этапе необходимости в госпитализации Михаила Саакашвили нет.

В свою очередь начальник Особой пенитенциарной службы Ника Цхварашвили, сообщил, что заключенный «некоторого время назад начал принимать пищевые добавки как в жидком виде, так и в нежидком». По его словам, экс-президент также пьет натуральные соки специального назначения.

«Этот период он провел именно за счет приема добавок. Он получает все пищевые добавки, необходимые человеку в его состоянии», — сказал Цхварашвили. Он также сказал, что в настоящее время обсуждается целесообразность распространения соответствующих кадров.

Ранее, 5 ноября, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил, что экс-президент принимает в тюрьме не только натуральные соки, но и продукты питания, в частности, каши. В свою очередь Саакашвили, «чтобы окончательно исключить любые спекуляции», заявил, что отныне отказывается не только от сока, но и от минералов и витаминов (таблеток глюкозы). Отметим также, что третий президент Грузии голодает уже 37-й день.