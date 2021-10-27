Саакашвили отказался от реанимобиля и госпитализации

По словам Гиули Аласания, Михаил Саакашвили в знак протеста отказался от реанимации и медицинской помощи. Как отметила мать третьего президента, решение он принял после того, как его общение с адвокатами было ограничено.

«У меня только что была коммуникация, но нас разделяет окно, непосредственно общаться мы не можем. Как я поняла, у адвокатов с ним должно быть такое же общение. Так нельзя, т.к. общение с адвокатами должно быть конфиденциальным», — сказала Аласания.

Как ранее заявил один из защитников Саакашвили, в комнате, где до этого проходили встречи, выстроили барьер, который лишил стороны возможности прямой коммуникации.