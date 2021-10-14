МИД: Москва сознательно дестабилизирует ситуацию в Грузии

Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало исход 54-го раунда Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. По данным МИД, ключевыми вопросами повестки были освобождение незаконно задержанных граждан Грузии, процесс фактической аннексии оккупированных территорий и решение гуманитарных проблем на местах.

В ходе переговоров грузинская делегация, кроме прочего, подняла вопрос о реализации «программы» по созданию единой социально-экономической системы России и самопровозглашенной Абхазии. Кроме того, была затронута тема заключения т. н. соглашения о двойном гражданстве и попытка незаконной аннексии части села Аибга.

В Тбилиси также назвали совершенно неприемлемыми незаконные заявления Москвы о т. н. делимитации/делегации оккупационной линии. Ранее МИД РФ призвал власти Грузии «в целях укрепления безопасности в регионе запустить процесс делимитации границ с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». В министерстве иностранных дел Грузии в этой связи заявили: единственное решение вопроса – деоккупация территорий страны.

«Глава грузинской делегации подчеркнул, что, осуществив военную агрессию в августе 2008 года, а также устраивая провокации и применяя инструменты «гибридной войны» за последние 13 лет, Москва сознательно пытается дестабилизировать положение в стране, препятствовать демократическому развитию Грузии и европейской и евроатлантической интеграции».

В заявлении МИД говорится, что замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия назвал деструктивные действия Москвы грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права. «Он подчеркнул, что Европейский суд по правам человека юридически установил факт российской оккупации и эффективного контроля над грузинскими территориями и что Москва несет ответственность за нарушения прав человека на месте», — говорится в заявлении.

Женевский формат был сформирован на основании Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии ведутся двумя рабочими группами; участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы обсуждаются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а второй – ситуация с правами человека и гуманитарные темы, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.

Переговоры в Женеве проходят при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ с участием Грузии, России и США. На встречах рабочих групп присутствуют также глава временной администрации бывшей Югоосетинской автономной области, председатель [легитимного] правительства Абхазской автономной республики, а также представители оккупированных Сухуми и Цхинвали.