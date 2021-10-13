МИД Грузии обвинил Россию в очередном срыве переговоров в Женеве

Российская делегация вновь сорвала переговоры в рамках Женевских международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии по итогам 54-го раунда переговоров.

По его словам, представители Москвы торпедировали обсуждении вопроса о возвращении вынужденных переселенцев в свои дома в Абхазии и Южной Осетии. Дипломат назвал печальным тот факт, что дискуссию по этому вопросу никак не удается завершить. Что касается других тем, по словам Дарсалия, Россия вновь пытается увязать гуманитарные вопросы с проблемами безопасности.

«Однако я должен подчеркнуть, что принципиальный, конструктивный подход наших партнеров и сопредседателей возможно позволят постепенно разделить эти два вопроса, и решить гуманитарные вопросы без их привязки к вопросам безопасности», — сказал замминистра.

54-й раунд международных переговоров проходил в Женеве 12-13 октября. Переговоры проводились между Грузией и Российской Федерацией под сопредседательством Евросоюза, ООН, ОБСЕ и США.