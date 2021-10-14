Сопредседатели Женевских дискуссий подвели итоги переговоров

Сопредседатели Женевских международных дискуссий выступили с заявлением по поводу 54-го раунда переговоров. В заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ, говорится, что переговоры в Женеве являются основным форматом для обсуждения итогов конфликта 2008 года, как это предусмотрено в Соглашении о прекращении огня.
Встреча участников дискуссий прошла в рамках двух рабочих групп, посвященных безопасности и гуманитарным вопросам. Общая ситуация с безопасностью на местах была оценена как относительно стабильная. Хотя участники сосредоточили внимание на ряде нерешенных вопросов, включая продолжающиеся задержания граждан, дела о пропавших без вести, ограничения на свободное передвижение и выезд за границу, меры реагирования на пандемию Covid-19 и конкретные проблемы, связанные с вопросами безопасности.
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Сопредседатели приветствовали отмену ограничений на передвижение через мост Ингури и на пункте перехода Саберио-Пахулани, призвав к полному восстановлению свободы передвижения, в частности, на переходе Одзиси.
Несмотря на конструктивное участие в различных гуманитарных вопросах, дискуссия по основным вопросам, касающихся внутренне перемещенных лиц и беженцев, не состоялась из-за того, что некоторые участники покинули обсуждения, что привело к срыву раунда.
Участники договорились, что следующий раунд Женевских международных дискуссий состоится 7-8 декабря 2021 года.
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Женевский формат был сформирован на основании Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии ведутся двумя рабочими группами; участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы обсуждаются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а второй – ситуация с правами человека и гуманитарные темы, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.
Переговоры в Женеве проходят при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ с участием Грузии, России и США. На встречах рабочих групп присутствуют также глава временной администрации бывшей Югоосетинской автономной области, председатель [легитимного] правительства Абхазской автономной республики, а также представители оккупированных Сухуми и Цхинвали.