Сопредседатели Женевских дискуссий подвели итоги переговоров

Сопредседатели Женевских международных дискуссий выступили с заявлением по поводу 54-го раунда переговоров. В заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ, говорится, что переговоры в Женеве являются основным форматом для обсуждения итогов конфликта 2008 года, как это предусмотрено в Соглашении о прекращении огня.

Встреча участников дискуссий прошла в рамках двух рабочих групп, посвященных безопасности и гуманитарным вопросам. Общая ситуация с безопасностью на местах была оценена как относительно стабильная. Хотя участники сосредоточили внимание на ряде нерешенных вопросов, включая продолжающиеся задержания граждан, дела о пропавших без вести, ограничения на свободное передвижение и выезд за границу, меры реагирования на пандемию Covid-19 и конкретные проблемы, связанные с вопросами безопасности.

Сопредседатели приветствовали отмену ограничений на передвижение через мост Ингури и на пункте перехода Саберио-Пахулани, призвав к полному восстановлению свободы передвижения, в частности, на переходе Одзиси.

Несмотря на конструктивное участие в различных гуманитарных вопросах, дискуссия по основным вопросам, касающихся внутренне перемещенных лиц и беженцев, не состоялась из-за того, что некоторые участники покинули обсуждения, что привело к срыву раунда.

Участники договорились, что следующий раунд Женевских международных дискуссий состоится 7-8 декабря 2021 года.