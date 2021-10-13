МИД РФ заявил о «деструктивной линии» Грузии на Женевских переговорах

Министерство иностранных дел России заявил о «деструктивной линии» Грузии, которую она проводит на Женевских международных дискуссиях по безопасности на Южном Кавказе. Так в Москве прокомментировали 54-й по счету раунд переговоров, которые проходили в Швейцарии 12-13 октября.

В заявлении МИД РФ говорится, что в ходе встреч было подтверждено общее мнение о безальтернативности Женевских дискуссий в качестве уникальной многосторонней платформы, «представляющей возможность для поддержания постоянного прямого и инклюзивного диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом». Стоит отметить, что представители Абхазии и Южной Осетии участвуют во встречах лишь в качестве наблюдателей.

В Москве, тем не менее, заявляют, что «по убеждению России и ее абхазских и югоосетинских союзников», главным приоритетом Женевского формата остается комплекс вопросов, связанных с обеспечением прочной безопасности на Южном Кавказе.

«Для достижения этой стратегической цели необходимо сфокусироваться на работе по заключению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией – с другой. Императивность данной задачи возрастает на фоне активных усилий Запада по втягиванию Тбилиси в НАТО, о чем свидетельствуют проводимые непосредственно на грузинской территории регулярные военные учения, включая недавние многонациональные маневры альянса «Проворный дух – 2021».

МИД РФ также предлагает «в целях укрепления безопасности в регионе запустить процесс делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией». Сообщается, что в этом Москву активно поддерживают де-факто власти Сухуми и Цхинвали.

«Отдельно российская делегация заострила внимание на контрпродуктивности деструктивной линии Грузии»

«Занимая конфронтационную позицию и проталкивая тенденциозные документы в различных международных форматах, в которых не участвуют Абхазия и Южная Осетия, грузинская сторона тем самым сама блокирует обсуждение ряда вопросов на Женевской площадке. Речь, прежде всего, идет о ежегодно вносимой Тбилиси на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН оторванной от реальности резолюции по внутренне перемещенным лицам и беженцам. Навязывание мировому сообществу своей однобокой и крайне политизированной точки зрения с трибуны Объединенных Наций, доступ к которой представителям Абхазии и Южной Осетии по-прежнему закрыт, делает невозможным диалог по данной проблематике под эгидой Женевских дискуссий», — говорится в заявлении.

Следующий раунд переговоров в Женеве состоится в первой декаде декабря. Ранее 54-ю встречу прокомментировали и в МИД Грузии. В Тбилиси, в частности, заявили, что российская делегация вновь сорвала дискуссию.

Женевский формат был сформирован на основании Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Дискуссии ведутся двумя рабочими группами; участники переговоров представлены в индивидуальном статусе. В рамках первой рабочей группы обсуждаются вопросы безопасности и стабильности на оккупированных территориях Грузии, а второй – ситуация с правами человека и гуманитарные темы, а также вопросы, связанные с безопасным и достойным возвращением вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.

Переговоры в Женеве проходят при сопредседательстве Евросоюза, ООН и ОБСЕ с участием Грузии, России и США. На встречах рабочих групп присутствуют также глава временной администрации бывшей Югоосетинской автономной области, председатель [легитимного] правительства Абхазской автономной республики, а также представители оккупированных Сухуми и Цхинвали.