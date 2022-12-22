Мария Захарова назвала «лицемерным» расследование Гааги по войне 2008 года в Грузии

В МИД России считают, что расследование прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) по войне в Грузии в 2008 году «вновь показало лицемерие и двойные стандарты в подходах к правосудию». Об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

«За 14 лет работы следователи МУС, не разбирающиеся в специфике региона, но послушно выполняющие политический заказ западных покровителей суда, перевернули ситуацию с ног на голову и цинично выставили потерпевшую сторону в данном конфликте в качестве виновной. Как итог – три ордера на арест граждан Южной Осетии, имеющих также российское гражданство, за мифические притеснения этнических грузин», — заявила Захарова.

При этом, по словам представительницы МИД РФ, такие «очевидные преступления, как варварские бомбежки грузинскими войсками мирного Цхинвала и нападение на миротворцев, гаагское правосудие не интересуют».

«Такое неприкрытое лицемерие и двойные стандарты в подходах к правосудию лишний раз подтверждают правильность сделанного нашей страной выбора в пользу отзыва подписи под Римским статутом МУС», — подчеркнула Захарова, слова которой приводит ТАСС.

По словам Захаровой, никакого доверия к созданной на основе суда в Гааге структуре у Москвы не осталось – «ничего общего с правосудием она не имеет». Официальный представитель МИД РФ также добавила, что «Россия не сотрудничает с МУС, действия этого органа в отношении граждан РФ являются юридически ничтожными».