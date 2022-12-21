Москва обвинила ЕС в «бесчеловечности» за непризнание выданных в оккупированных регионах Грузии и Украины паспортов РФ

В МИД России расценили как «визовую дискриминацию» решение Евросоюза не признавать российские проездные документы, выданные на оккупированных территориях Грузии и Украины. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что страны-члены ЕС, таким образом, нарушают положения Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также игнорируют свои политические обязательства по обеспечению свободы передвижения в соответствии с хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ.

По словам Захаровой, Брюссель «уже давно доказал, что его действия в консульско-визовой сфере подчинены циничным политическим задачам». Представительница российского МИДа считает, что речь может идти даже о нарушении отдельных положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«По замыслу авторов данной политики, граждане Российской Федерации должны быть «наказаны» за свой демократический выбор в пользу России. Бесчеловечность этих визовых «санкций» в том, что они вводятся на коллективной основе и направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей и отказывает им в праве на свободный выбор гражданства и места проживания».

При этом Захарова заявила, что история последних лет показала: санкционный прессинг и дискриминация не способны изменить волю людей, «которые приняли однозначное и бесповоротное решение вернуться на Родину». Она пообещала, что Москва продолжит использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов российских граждан и обеспечения их законных прав. И еще раз раскритиковала ЕС.

«Такая политика с является ничем иным как прямым вмешательством во внутренние дела суверенного государства, лишний раз демонстрирует истинные враждебные намерения Евросоюза в отношении нашей страны и ее граждан. Реальным итогом этих близоруких действий станет дальнейшая утрата Евросоюзом авторитета в международных делах», — добавила Мария Захарова.

Напомним, 8 декабря Совет Европейского Союза принял решение о непризнании российских проездных документов, выданных в Абхазии, Южной Осетии, Крыму, т. н. ДНР и ЛНР, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. В Брюсселе подчеркнули, что систематическая выдача паспортов РФ на оккупированных территориях является очередным нарушением норм международного права.