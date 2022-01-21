Грузинская прокремлевская партия призвала к диалогу с Россией и сообщила о визите в Москву

Грузия должна начать прямой диалог с Россией и присоединиться к региональной платформе «3+3». Об этом заявил Зураб Махарадзе, председатель «Консервативного движения» – антизападной и прокремлевской партии, созданной на базе радикальной организации Alt-Info.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Махарадзе отметил, что в случае вторжения России Грузия, скорее всего, тоже столкнется с аналогичной угрозой. Именно поэтому, считает он, необходимо стать частью формата «3+3», призванного объединить страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, и три региональных державы – Россию, Турцию и Иран. Критики проекта считают, что его цель – выдавить из региона Запад.

Официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что не намерен присоединяться к платформе, и не участвовал в ее встречах. Махарадзе, однако, называет такую политику «нерациональной».

«У нас есть конкретное предложение, которым грузинское государство не воспользовалось, – это присоединиться к формату «3+3». Нам прямо сказали, что там нет каких-либо предварительных обязательств. Это место, где член НАТО Турция, Российская Федерация и Иран, а также Армения и Азербайджан, воевавшие в 2020 году, находят возможность говорить друг с другом. И единственная страна в регионе, которая проявляет упрямство и действует нерационально, это Грузия».

Зураб Махарадзе также вновь заявил о важности прямого диалога с Россией, добавив, что в условиях «недееспособного политического спектра» их партия «принимается за дело». Он считает, что дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой должны быть восстановлены «на том уровне, который возможен». И «Консервативное движение» предпримет действия в этом направлении.

При этом председатель партии сообщил, что они уже провели онлайн-конференцию с депутатами Госдумы РФ и «со стороны Российской Федерации возникло желание провести более масштабную встречу на более высоком уровне и ​​начать прямой диалог».

В свою очередь генеральный секретарь «Консервативного движения» Георгий Кардава сообщил, что визит в Россию состоится в ближайшее время, и в рамках поездки планируются встречи с представителями законодательной и исполнительной власти РФ.