Возвращение: путь Порошенко и Саакашвили

Словно по методичке Саакашвили на родину, где его обвиняют в госизмене, вернулся еще один экс-президент – Петр Порошенко. Киев и Тбилиси, претенденты на вступление в евроатлантические структуры, предают своих бывших лидеров правосудию. По мнению одних, это угроза демократии, другие, напротив, считают, что все граждане равны, и суд над экс-главой государства – это торжество демократии. Как бывшие президенты стран с похожими судьбами разными путями возвращались домой – в материале SOVA.

Пересечение границы

Петр Порошенко

Свое возвращение пятый президент Украины Петр Порошенко анонсировал во время брифинга в Варшаве. Экс-президент назвал дату прилета в Киев, не исключив, что действующие власти могут принудительно посадить его самолет в другом месте.

Ничего подобного, впрочем, не случилось. В киевский аэропорт «Жуляны» бывший глава государства приземлился на лоукостере по плану – в девять утра. До вылета, еще в варшавском аэропорту, отвечая на вопросы о возможном задержании, Порошенко декламировал:

«За мною правда и народ Украины. А остальное – ерунда».

Правда, на паспортном контроле политика уже ожидали следователи Государственного бюро расследований (ГБР). Пограничники забрали у политика паспорт, вернув его лишь спустя 15 минут.

«Они меня, пятого президента, лидера оппозиции, пытались не пропустить в Украину. Они собрали переодетых пограничников и на глазах журналистов всего мира требовали подтверждения, что я – Порошенко», – смеясь расскажет потом он, выступая перед толпой сторонников.

Впрочем, в самом ГБР заявили, что действовали в рамках закона и пытались вручить Петру Порошенко повестку в суд. Сам экс-президент уверяет: власти пытались придумать предлог, чтобы не пустить его на территорию Украины.

Михаил Саакашвили

Российские СМИ, освещая приезд бывшего президента Украины на родину, всячески старались назвать это «поставленным шоу». Однако истинное шоу из своего возвращения устроил скорее Михаил Саакашвили. Свой приезд в Грузию политик анонсировал не раз, но в серьезность его намерений уже никто не верил. Утром 1 октября экс-президент взбодрил просыпающуюся страну своим статусом в соцсети: «Доброе утро, Грузия! Уже из Грузии, восемь лет спустя!».

Пока люди думали, что это розыгрыш, Саакашвили стал публиковать свои кадры из ночного Батуми. Но и в правдивость видео сомнительного качества многие верить тоже не стали. Примерно через час в подтверждение того, что он находится в Батуми, экс-президент выложил видео, в котором призвал население принять участие в выборах (которые были назначены на 2 октября) и правильно проголосовать.

В МВД и в правящей партии в течение всего дня утверждали, что Саакашвили не приезжал и по-прежнему находится в Украине. О том, что экс-президент не только прибыл в Грузию, но и был задержан, в правительстве признали только вечером 1 октября.

Согласно следствию, политик пересек границу тоже неординарно – как и презентовал свое присутствие в стране. Саакашвили сделал это скрытно, в трейлере, груженном молочной продукцией, который на пароме прибыл в порт Поти из Украины. А затем бывший президент поселился на съемной квартире, где на него и наложили наручники.

Встреча сторонников

Петр Порошенко

Возвращение Петра Порошенко сопровождалось массовой акцией солидарности. В аэропорту Киева его встретили сторонники из разных городов с флагами и транспарантами в поддержку своего лидера. На территории перед аэропортом сторонники даже установили сцену, с которой оппозиционеры и позже сам экс-глава государства обращались к народу. Среди участников митинга было немало депутатов от «Европейской солидарности». Встречали Порошенко и представители других оппозиционных сил. Например, Кира Рудик, глава партии «Голос», ранее называвшего Порошенко бóльшим политическим врагом для своей партии, чем президент Владимир Зеленский.

«Вместе с «Европейской солидарностью» мы являемся проукраинской оппозицией и, конечно, когда преследуют проукраинскую оппозицию, я не могу быть в стороне», – заявила Рудик.

Сам Порошенко о своем возвращении сказал так:

«Вы говорили, что стране нужен порох? Все, у вас Порох (прозвище Порошенко, — прим. ред.) есть».

После своего выступления перед соратниками бывший президент Украины вместе со сторонниками добровольно направился в суд, где также с самого утра собрались сотни его сторонников.

Михаил Саакашвили

Встретить Саакашвили, в отличие от его украинского оппонента, сторонники не могли ни в аэропорту, ни в порту в силу специфики выбранного им пути – тайного возвращения. Однако после задержания вернувшегося политика в стране началось масштабное протестное движение, причем, по форме оно рассредоточилось на уличные митинги, оригинальные перформансы и частные акты сопротивления.

14 октября, к примеру, на Площади Свободы в центре Тбилиси прошла массовая акция в поддержку Саакашвили. Собравшиеся (по оценке оппозиции – десятки тысяч человек) требовали от властей освобождения Миши и отставки правительства. Люди пришли и к Руставской тюрьме, прося перевести экс-президента на лечение в гражданскую клинику. Тогда в знак солидарности с Саакашвили голодовку объявили порядка 30-ти человек.

В целом с момента возвращения экс-президента на родину в Грузии прошли десятки акций, кочующих из города в город, массовые шествия и протестные автопробеги.

Обвинения

Петр Порошенко

Пятому президенту Украины угрожает уголовное преследование по делу о государственной измене и содействию в терроризме. Следствие считает, что политик организовал закупки угля с оккупированных территорий (Донбасса), что поставило Украину в зависимость от России.

Одним из главных элементов дела стали так называемые «пленки Медведчука». Это перехваченные аудиозаписи телефонных разговоров бывшего главы государства и пророссийского олигарха, кума Путина, Виктора Медведчука. Согласно версии следствия, в 2014 году Порошенко действовал совместно с бизнесменом, организовывая незаконные закупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По статье обвинения бывшему президенту грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам Петр Порошенко и его сторонники считают дело политически мотивированным. Во время заседания суда политик выразил сожаление, что при Владимире Зеленском в Украину вернулось «избирательное правосудие».

Михаил Саакашвили

В отличие от украинского коллеги, Саакашвили сразу же отправили в тюрьму, поскольку по некоторым из его дел был вынесен приговор заочно.

В отношении бывшего президента Грузии возбуждены дела о разгоне демонстрации 7 ноября, избиении депутата Валерия Гелашвили, хищении бюджетного имущества («дело о пиджаках»), помиловании осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани. После его возвращения к списку уголовных дел добавилось еще одно – о незаконном пересечении государственной границы.

Согласно обвинению, предъявленному Саакашвили по делу 7 ноября, ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет. По т. н. «делу о пиджаках» – от 7 до 11. При этом, Саакашвили уже приговорен к 6 годам лишения свободы по делу об избиении депутата, а также к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Последнее обвинение Саакашвили в незаконном пересечении границы карается сроком от 3 до 5 лет тюрьмы.

Сам политик вместе со своими сторонниками, как и в случае Порошенко, уголовное преследование называет политически мотивированным. Более того, Саакашвили уверенно называет себя «личным узником Путина».

Покидая родину

Петр Порошенко

В декабре 2021 года, после попытки Государственного бюро расследований вручить пятому президенту Украины повестку по рассматриваемому делу, Порошенко покинул страну. Однако позднее в партии оппозиционера заверили: отъезд из страны был запланированным в рамках дипломатического турне в Турцию и Польшу.

Тем временем, в начале года суд в Киеве арестовал все имущество Порошенко, в том числе квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили покинул Грузию сразу после истечения своих президентских полномочий в 2013-м. Годом ранее его партия потеряла власть, проиграв «Грузинской мечте» на парламентских выборах. Знаменитый реформатор тогда отправился в Украину, с которой его связывали и воспоминания студенческих лет и где у него было множество друзей. Тбилиси дважды обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции экс-главы государства. Украина дважды отказывала.