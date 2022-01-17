Ни слова о самоубийстве вынужденного переселенца: премьер оставил трагедию без внимания

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили никак не прокомментировал самоубийство вынужденного переселенца, произошедшее накануне, 16 января. Мужчина спрыгнул с крыши бывшего санатория «Картли», где на сегодняшний день проживают ВПЛ из Абхазии. На радикальный шаг, по словам соседей, его побудили невыносимые жилищные условия и попытка привлечь внимание властей к существующим проблемам.

Первое и пока единственное заявление официальных лиц, последовавшее за трагедией, принадлежит новому министру по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зурабу Азарашвили. Произошедшее он назвал «несчастным случаем» и призвал СМИ не связывать самоубийство с проблемами вынужденных переселенцев в целом.

«По факту гибели ведется расследование. По предварительной информации, это несчастный случай, и моя просьба будет не связывать произошедшее с проблемой вынужденных переселенцев», — сказал он.