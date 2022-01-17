Омбудсмен: в приоритете должно быть расселение ВПЛ, проживающих в аварийных зданиях

Аппарат Народного защитника выражает соболезнования родным и близким 52-летнего мужчины, который покончил с собой, спрыгнув с крыши бывшего санатория «Картли», где на сегодняшний день в тяжелых условиях проживают вынужденные переселенцы из Абхазии.

В своем заявлении Омбудсмен Нино Ломджария пояснила, что согласно законодательству Грузии, расселение ВПЛ происходит в соответствии с системой баллов, которые начисляются гражданам в соответствии с определенными критериями. Впрочем, по словам Ломджария, в том случае, если лица проживают в аварийном здании, непригодность которого подтверждают экспертные заключения, расселение ВПЛ происходит вне системы баллов.

«Несмотря на это положение, очень жаль, что многим семьям ВПЛ до сих пор приходится жить в подобных условиях. По нашим последним данным, в стране насчитывается до 90 опасных для жизни и здоровья объектов. Здесь же стоит добавить, что Агентство по делам эко-мигрантов по собственной инициативе никогда не проводит проверку, а потому число аварийных зданий может быть еще выше.

В прошлые годы Народный защитник рассмотрел правовое положение ВПЛ, проживающих в бывшем здании санатория «Картли» и установил, что Агентство необоснованно отказало им в проверке технической устойчивости здания. В результате 21 декабря 2020 года Народный защитник направил в Агентство рекомендацию и запросил проверку технической устойчивости здания. Существующее экспертное заключение подтверждает наличие в здании среды, представляющей повышенный риск для жизни и здоровья.

На данном этапе ВПЛ, проживающие в бывшем санатории «Картли» получили административное обещание в кратчайшие сроки получить долговременное жилье. Недавно в одном из подъездов здания обрушился потолок, что усугубило ситуацию и подтолкнуло переселенцев к проведению акций протеста с целью срочного предоставления жилья на длительный срок. С этим обстоятельством они и связывают факт самоубийства вынужденного переселенца < >

В связи со сложившейся ситуацией Народный защитник Грузии призывает Агентство < > в индивидуальном порядке предоставить жителям санатория «Картли» полную информацию о предложениях и конкретных сроках их реализации», — сказано в заявлении.