Глава Минздрава о самоубийстве в Тбилиси: это несчастный случай, он не связан с проблемами ВПЛ

Новый министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили призывает СМИ не связывать факт самоубийства вынужденного переселенца из Абхазии с проблемами ВПЛ в целом. По словам Зураба Азарашвили, по предварительной информации, это был «несчастный случай».

Напомним, 16 января один из жителей бывшего санатория «Картли», 52-летний Зураб Чичошвили спрыгнул с крыши здания. По словам соседей, чтобы привлечь внимание властей к жилищным проблемам ВПЛ, которые уже много лет живут в невыносимых условиях.

На вопрос, что он намерен делать с проблемами ВПЛ в целом, министр по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты ответил: у его команды есть «конкретный план и видение», впрочем в подробности Азарашвили вдаваться не стал.

«В первую очередь хочу выразить соболезнования семье погибшего, не могу согласиться с тем, что это может иметь какое-то отношение к событиям предыдущих дней. Это несчастный случай, который, к сожалению, произошел, я соболезную родным. Что касается проблем жителей санатория «Картли» и других ВПЛ, с первого дня моего прихода в министерство проходят консультации, у нас есть конкретный план и видение того, как обеспечить вынужденных переселенцев. Мы точно знаем, как это сделать и какого плана придерживаться.

По факту гибели ведется расследование. По предварительной информации, это несчастный случай, и моя просьба будет не связывать произошедшее с проблемой вынужденных переселенцев», — сказал Зураб Азарашвили.