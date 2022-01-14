Глава МИД РФ потребовал исключить любое продвижение НАТО на восток

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и НАТО в «откровенном провозглашении курса на сдерживание» Москвы и Пекина. Об этом глава МИД РФ заявил на ежегодной пресс-конференции.

«Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО, от Соединенных Шатов о том, что и скандинавские страны, которые не являются членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться. Т. е. такое искусственное заманивание, искусственное расширение этой структуры, которая после «холодной войны», после исчезновения Варшавского договора потеряла смысл своего существования».

Лавров напомнил, что в декабре российская сторона передала США и НАТО два проекта документа – проект договора с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между РФ и странами Североатлантического альянса.

По его словам, документы носят пакетный характер и направлены на то, чтобы исключить любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение вблизи российских границ вооружений, которые, как считают в Москве, ей угрожают.

«Необходимо сконцентрироваться именно на прекращении экспансии одного блока в ущерб интересов других государств на европейском континенте», — сказал Лавров, добавив, что Россия требует именно юридически обязывающих гарантий, а не политических или, тем более, устных обещаний.