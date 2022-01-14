Риторика МИД РФ привела к обвалу на российском рынке

Переговоры России с Западом на тему предоставления Москве гарантий безопасности обернулись резким подведением российского рынка. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, поставив антирекорд с апреля 2020 года, а доллар укрепился на полтора рубля, преодолев отметку 76 рублей.

Как отмечает издание The Bell, последний день европейского турне российских переговорщиков – встреча с ОБСЕ – с самого начала рассматривался как формальность. И никакого содержательного обсуждения действительно не было.

Но российский рынок, всю неделю никак не реагировавший на женевские переговоры, а накануне почти проигнорировавший угрожающий санкционный законопроект Сената, отреагировал на интервью замглавы МИД РФ Сергея Рябкова (он вел переговоры с представителями США и НАТО) ведущей RTVI Тине Канделаки.

Дипломат отметил, что США и их союзники «фактически говорят нам «нет»» на предложения о гарантиях нерасширения НАТО. Рябков также заявил, что оснований в ближайшие дни продолжить обсуждения нет. А военные специалисты якобы постоянно предлагают Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки.

«Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии».

По словам Рябкова, Москва ждет формализованных предложений от США и НАТО. В случае провала переговоров не исключает таких мер, как размещение военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле. Что касается перспективы новых санкций, «Москва никогда под них не прогибалась».