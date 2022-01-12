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Дарчиашвили: у Кремля поехала крыша

Хатиа ХасаиаОт
В Брюсселе стартовали переговоры в рамках Совета Россия-НАТО. Это одна из встреч в серии переговоров России и стран Запада о гарантиях безопасности. 10 января в Женеве уже состоялась дискуссия с участием представителей Москвы и Вашингтона. Переговоры закончились безрезультатно. Россия подтвердила выдвинутые 17 декабря требования о гарантиях безопасности, США вновь отвергли ультиматум, заявив, что не намерены отказываться от политики открытых дверей НАТО. Чего ждать от нынешнего саммита, как Западу строит разговаривать с Путиным и как вести себя Тбилиси – об этом в интервью SOVA рассказывает политолог, директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили.

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Российским представителям снова напомнили, как непослушным ученикам, что есть система международного права и отношений, принципы, к которым нехотя, но даже Советский Союз присоединялся в свое время. В 1975 году на Хельсинской конференции Советский Союз согласился именно на те принципы, которые Россия оспаривает сегодня. Среди них — право нации на самоопределение, включая международные ориентации. Нынешняя Россия вопреки здравому смыслу требует изменений этих фундаментальных основ. Что в таком случае делать, кроме как еще раз терпеливо объяснить, напоминать и рассказывать, что может случиться, если Россия будет упорствовать в своем заблуждении».

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Может представитель российского МИДа Сергей Рябков, исходя из профессионализма, где-то глубоко понимает, что такая радикальная риторика губительна и чревата, понимает, что неадекватно ведет себя Россия и неадекватны инструкции, которые он получает из Кремля. Посмеют ли российские представители открыто об этом заявить? Не думаю. Они боятся тех безрассудных, которые сидят в Кремле. От безрассудных лидеров ожидать рациональных решений трудно, хотя может они начнут пугаться».

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Слишком давно международное сообщество терпело ту наглость, которая исходит из Кремля. Сейчас вроде не терпит, все говорится более открыто, чем раньше. Может в Москве поймут, что против лома может быть другой лом. Но трудно будет сохранить лицо в данном случае. Любой отход от радикальных заявлений и ультиматумов Кремля равен потере лица. Ему придется на это пойти, иначе плата будет высокой. Дело идет к развязке. А развязка может быть только такой, что России придется отступать».

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Я исключаю уступки со стороны НАТО и США по принципиальным вопросам, которые и являются камнем преткновения. Россия требует для себя права ущемлять суверенитет соседних стран. На это НАТО пойти никак не может. Это против внутренней конституции. Находить компромиссы в этом вопросе – отказываться от самого себя. Не думаю, что даже те страны-члены НАТО, которые в какой-то степени и боятся воинственности России, все-таки до такой степени испугаются, что пойдут против своей идентичности.

А все остальное, например, сокращение вооружения, к этому Запад всегда был готов. Все это происходило в свое время, когда в Кремле сидели более рационально мыслящие люди — как Горбачев, так и Ельцин. И в начале правления Путина тоже происходил какой-то контроль над вооружениями. В последнее время у Кремля, извините за выражение, крыша поехала».

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Разговаривать с Путиным стоит так, как сейчас идет разговор. Чтобы никаких вопросов не возникало. Есть принципы, которых нужно придерживаться. Это международное право, это, в конце концов, правило хорошего тона. Не будут от этого отходить страны, которые основаны на верховенстве закона и демократических взаимоотношениях между государствами. Идти против этого – стараться лбом проломить стену. Российское общество унижает, что Кремлю приходится это доказывать, и приходится еще раз это повторять. Будет новая авантюра со стороны России, будут такие санкции, которое испытает на себе все российское общество».

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Мы видим абсолютную поддержку Украины со стороны НАТО, в том числе и военную. Мы видим перспективы вступления в альянс Финляндии и Швеции. Это значит, что границы НАТО расширятся. И если в России правда боятся НАТО, то поводов станет больше, чем могло бы быть, если бы не украинская авантюра.

Россия прекрасно понимает, что никакого наступления натовских войск на Москву не предвидится в будущем. На самом деле, они так превратно хотят сохранить свою авторитарную власть, чтобы у нее под боком не было никаких примеров демократического развития. Все это слишком чревато и идет против принципов мироустройства. Будут сломлены не эти принципы, а воля Кремля».

SOVA LOGO NEW SMALL #интервью featured, Грузия, Давид Дарчиашвили, НАТО, Россия-НАТО, украина

«Официальный Тбилиси – провинциальная карикатура Кремля. Кремль как-то диктует эти антизападные ценности и действует так, чтобы служить одному – номенклатурно-феодальной криминализированной элите. В Грузии то же самое, просто это не проялвяется во внешней агрессивности. Таких амбиций у Грузии нет. В данной ситуации официальный Тбилиси просто отмалчивается. Это неприятно, но другого от власти, которую мы имеем, ожидать не приходится. Грузия должна была громко заявить свое несогласие и поддержать Украину. Теперь все будет происходить без участия Грузии, и это не делает ей никакой чести».

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