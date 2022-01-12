Дарчиашвили: у Кремля поехала крыша

«Российским представителям снова напомнили, как непослушным ученикам, что есть система международного права и отношений, принципы, к которым нехотя, но даже Советский Союз присоединялся в свое время. В 1975 году на Хельсинской конференции Советский Союз согласился именно на те принципы, которые Россия оспаривает сегодня. Среди них — право нации на самоопределение, включая международные ориентации. Нынешняя Россия вопреки здравому смыслу требует изменений этих фундаментальных основ. Что в таком случае делать, кроме как еще раз терпеливо объяснить, напоминать и рассказывать, что может случиться, если Россия будет упорствовать в своем заблуждении».

«Может представитель российского МИДа Сергей Рябков, исходя из профессионализма, где-то глубоко понимает, что такая радикальная риторика губительна и чревата, понимает, что неадекватно ведет себя Россия и неадекватны инструкции, которые он получает из Кремля. Посмеют ли российские представители открыто об этом заявить? Не думаю. Они боятся тех безрассудных, которые сидят в Кремле. От безрассудных лидеров ожидать рациональных решений трудно, хотя может они начнут пугаться».

«Слишком давно международное сообщество терпело ту наглость, которая исходит из Кремля. Сейчас вроде не терпит, все говорится более открыто, чем раньше. Может в Москве поймут, что против лома может быть другой лом. Но трудно будет сохранить лицо в данном случае. Любой отход от радикальных заявлений и ультиматумов Кремля равен потере лица. Ему придется на это пойти, иначе плата будет высокой. Дело идет к развязке. А развязка может быть только такой, что России придется отступать».

«Я исключаю уступки со стороны НАТО и США по принципиальным вопросам, которые и являются камнем преткновения. Россия требует для себя права ущемлять суверенитет соседних стран. На это НАТО пойти никак не может. Это против внутренней конституции. Находить компромиссы в этом вопросе – отказываться от самого себя. Не думаю, что даже те страны-члены НАТО, которые в какой-то степени и боятся воинственности России, все-таки до такой степени испугаются, что пойдут против своей идентичности.

А все остальное, например, сокращение вооружения, к этому Запад всегда был готов. Все это происходило в свое время, когда в Кремле сидели более рационально мыслящие люди — как Горбачев, так и Ельцин. И в начале правления Путина тоже происходил какой-то контроль над вооружениями. В последнее время у Кремля, извините за выражение, крыша поехала».

«Разговаривать с Путиным стоит так, как сейчас идет разговор. Чтобы никаких вопросов не возникало. Есть принципы, которых нужно придерживаться. Это международное право, это, в конце концов, правило хорошего тона. Не будут от этого отходить страны, которые основаны на верховенстве закона и демократических взаимоотношениях между государствами. Идти против этого – стараться лбом проломить стену. Российское общество унижает, что Кремлю приходится это доказывать, и приходится еще раз это повторять. Будет новая авантюра со стороны России, будут такие санкции, которое испытает на себе все российское общество».

«Мы видим абсолютную поддержку Украины со стороны НАТО, в том числе и военную. Мы видим перспективы вступления в альянс Финляндии и Швеции. Это значит, что границы НАТО расширятся. И если в России правда боятся НАТО, то поводов станет больше, чем могло бы быть, если бы не украинская авантюра.

Россия прекрасно понимает, что никакого наступления натовских войск на Москву не предвидится в будущем. На самом деле, они так превратно хотят сохранить свою авторитарную власть, чтобы у нее под боком не было никаких примеров демократического развития. Все это слишком чревато и идет против принципов мироустройства. Будут сломлены не эти принципы, а воля Кремля».

«Официальный Тбилиси – провинциальная карикатура Кремля. Кремль как-то диктует эти антизападные ценности и действует так, чтобы служить одному – номенклатурно-феодальной криминализированной элите. В Грузии то же самое, просто это не проялвяется во внешней агрессивности. Таких амбиций у Грузии нет. В данной ситуации официальный Тбилиси просто отмалчивается. Это неприятно, но другого от власти, которую мы имеем, ожидать не приходится. Грузия должна была громко заявить свое несогласие и поддержать Украину. Теперь все будет происходить без участия Грузии, и это не делает ей никакой чести».