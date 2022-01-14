МВД Грузии 60% средств на рекламу потратило на видео про погибшего оператора Лексо Лашкарава

60% средств, выделенных министерством внутренних дел Грузии на рекламу в соцсети Facebook, пошли на распространение видеороликов о погибшем телеоператоре Лексо Лашкарава. Об этом сообщает неправительственная организация «Детектор растрат».

По данным НПО, за 18 месяцев МВД потратило на Facebook-рекламу 1 049 долларов. Из них на продвижение видео, посвященных Лашкарава, были использованы 600 долларов. В шесть раз меньше – около 100 долларов – ведомство потратило, чтобы донести до населения через соцсети информацию о 10-летнем плане действий, представленном министром внутренних дел.

«Детектор растрат» также сообщает, что год за годом бюджет МВД растет. Финансирование ведомства в 2022-м по сравнению с 2020-м увеличилось почти на 100 млн лари (около 33 млн долларов).

Отметим, что оператор телекомпании TV Pirveli Лексо Лашкарава оказался среди 53-х сотрудников СМИ, избитых толпой радикалов во время беспорядков в Тбилиси 5 июля 2021 года. Он получил множественные травмы и переломы. Через несколько дней телеоператор был обнаружен в своей комнате мертвым.

Правозащитники и СМИ связали смерть Лашкарава с его избиением, однако МВД в кратчайшие сроки подготовило нарезку кадров с множества камер наружного наблюдения. Записи указывали на то, что накануне смерти мужчина принял наркотики.

Вскоре после этого Служба государственного инспектора оштрафовала министерство внутренних дел, расценив публикацию видеозаписей как нарушение принципа защиты персональных данных. МВД тогда обязали заплатить в административном порядке 2 000 лари (около 640 долларов).