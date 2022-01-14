Лавров: мы выступаем за вовлечение Грузии в формат «3+3»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассчитывает на вовлечение Грузии в переговорный формат «3+3». Этот консультативный формат призван объединить страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три региональные державы – Россию, Турцию и Иран. Тбилиси неоднократно заявлял, что не намерен присоединяться к платформе.

«С первых дней ее [идеи] обсуждения и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем», — сказал Лавров на ежегодной пресс-конференции.

Глава МИД РФ также напомнил, что сегодня Тбилиси и Москва общаются в рамках неофициального двустороннего канала и в формате Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Как он выразился, на этой площадке обсуждается последствия «агрессии Грузии в августе 2008 года».

«Но процессы, начатые в формате «3+3», они гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона», — добавил Лавров.

По его словам, эта площадка открывает возможности, в которых заинтересованы все региональные игроки, в том числе Грузия. Глава МИД России считает, что в интересах Тбилиси – присоединиться к формату «3+3» без предварительных условий.

«И поскольку у нас дипломатических отношений с Грузией нет, хотя и есть там секция интересов, но дипотношения были грузинской стороной разорваны, у нас меньше возможностей объяснять им преимущества этой формы взаимодействия. Мы обращались к нашим турецким друзьям, к азербайджанским друзьям, Армения тоже может помочь, с просьбой, чтобы они все-таки объяснили нашим грузинским соседям выгоду для них, как и для всех нас, в подключении к этому формату. Такое подключение не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что все участники платформы «3+3» заинтересованы в продолжении совместной работы, добавив, что Москва готова контактировать с Тбилиси в этом формате, если грузинский представитель все-таки приедет на переговоры. «Все страны, включая Россию, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой», — отметила Захарова.