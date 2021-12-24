Захарова о формате «3+3»: дверь для Грузии остается открытой

Все участники региональной платформы «3+3» заинтересованы в продолжении совместной работы. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Консультативный формат «3+3» призван объединить три страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три региональные державы – Россию, Турцию и Иран. Тбилиси присоединяться к платформе отказывается. Представители грузинской делегации не приняли участие в первом заседании группы в Москве. Как ранее заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, следующая встреча состоится в Анкаре.

По словам Захаровой, Россия готова контактировать с Грузией в формате «3+3», если грузинский представитель все-таки приедет на переговоры.

«Что касается вопроса и полемики относительно участия Грузии, на первом заседании платформы 10 декабря, как вы знаете, все страны, включая Россию, единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этом формате, сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой», — отметила она.

Представительница МИД РФ подчеркнула, что Москва, в первую очередь, исходит из важности сосредоточиться на вопросах, представляющих общий интерес. По ее словам, среди них – развитие торгово-экономических, транспортных, культурно-гуманитарных связей, борьба с общими вызовами и угрозами. Все эти направления работают на повышение доверия и укрепление стабильности в регионе, уверена Захарова.

«Да, мы видели заявление министра иностранных дел Турции. Хотела бы отметить, что не только Анкара выразила готовность проведения у себя очередного заседания регионально-консультативной платформы «3+3». На мой взгляд, это говорит о том, что заинтересованность у всех участников этого формата в продолжении совместной работы и налаживания практического взаимодействия весьма высокое. А вот согласование места проведения и содержательного наполнения следующей встречи проходит по линии внешнеполитических ведомств на основе консенсуса всех участников», — ответила официальный представитель МИД РФ на вопрос корреспондента «Вестника Кавказа».