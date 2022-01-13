Генсек НАТО обозначил позицию альянса по Грузии

На встрече в формате Россия-НАТО было заявлено, что Брюссель поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом. Он отметил, что на саммите, прошедшем 12 января, союзники представили широкий спектр вопросов европейской безопасности, в том числе вопрос Грузии.

«Из-за очень напряженной ситуации главным вопросом была Украина, но дискуссии касались и Грузии. Союзники еще раз подтвердили свою твердую поддержку, отметив, что вопрос о членстве в НАТО должны решать стран-кандидаты, и союзники и никто не имеет права накладывать вето или вмешиваться».

По словам генсека, это фундаментальные принципы европейской безопасности. Столтенберг отметил, что на встрече было четко заявлено: призывы России к НАТО заключить юридически обязывающее соглашение об отказе принимать в свои ряды Грузию, Украину и, возможно, в будущем Финляндию или Швецию, неприемлемы.

«Это нарушение самой идеи о том, что каждая страна имеет право определять свое будущее. Эти принципы, конечно, в полной мере относятся и к Грузии. Мы готовы к диалогу с Россией, но мы не пойдем на компромисс по таким ключевым принципам как политика открытых дверей и право НАТО на защиту всех союзников», — подчеркнул Столтенберг.