«Без политкорректных формул»: МИД РФ о переговорах Россия-НАТО

12 января в Брюсселе прошли переговоры в рамках формата Совета Россия-НАТО, посвященные выдвинутому Москвой в декабре требованию «гарантий безопасности». По итогам встречи замглавы МИД РФ Александр Грушко выступил перед журналистами на пресс-конференции, где ознакомил общественность с позицией Кремля. SOVA собрала самые примечательные цитаты.

«Это [расширение НАТО] серьезным образом также ухудшает нашу безопасность и создает для нее неприемлемые риски, которым мы будем противостоять». «Мы очень честно, прямо, без попыток обходить углы, используя какие-то политкорректные формулы, указали на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к самым непредсказуемым и самым тяжелым последствиям для европейской безопасности. Россия не согласна с таким сценарием».

«У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем. Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими». «Россия останавливала войны, начиная с гражданской войны в Таджикистане, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Нагорный Карабах… Это все примеры того, когда вмешательство России позволяло установить мир, позволяло перевести военный сценарий в поиск политических решений. И если страны НАТО реально хотят с нами сотрудничать, они должны принять во внимаение эту очень важную роль Российской Федерации как страны, которая гарантирует мир на огромном пространстве евроатлантическом и которая вносит абсолютно критический вклад в поддержание мира и стабильности в этом регионе».

«Наша позиция абсолютно понятная — деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений. Будут выполнены минские соглашения — не будет никакой угрозы безопасности Украины и ее территориальной целостности. Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружений туда, отозвать инструкторов, офицеров и солдат». «Один из главных вопросов заключается в том, что НАТО понимает принцип неделимости безопасности избирательно. В глазах НАТО он существует только для членов альянса. И в своей практической деятельности НАТО не собирается учитывать интересы безопасности других. Мы твердо исходим из того, что принцип неделимости безопасности должен учитывать интересы всех, что попытки построить безопасность против России без участия России контрпродуктивны, обречены на провал. Мы не дадим этого сделать». «Если говорить о деэскалации, то, конечно, мы уже дошли до края, если две недели назад нашим коммерческим самолетам приходилось менять маршрут по командам с земли, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают вдоль наших берегов. Это очень опасная вещь». «Проблемы, которые нас сегодня разделяют, достаточно серьезные. Пока не очень видно, как мы можем их преодолеть». «Нам говорят о том, что давайте сразу приступим к каким-то мероприятиям по деэскалации. Это совершенствование инструментов, механизмов предотвращения опасных инцидентов, это отвод учений от границ соприкосновения Россия – НАТО на какую-то согласованную глубину. Но для того чтобы приступить практически к этим мероприятиям, надо по крайней мере зафиксировать в неизменном виде эту границу соприкосновения». «Линия соприкосновения, пользуясь выражением одного американского сентатора, проходит в пригороде Санкт-Петербурга». «Думаю, сегодня многие поняли, что истории с действиями НАТО, влияющими на безопасность, должен прийти конец. Мы бы хотели, чтобы он был мирны». «Мы рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения тех предложений, которые мы выдвинули, либо объяснят, почему они неприемлемы». «Реальные проблемы не лежат в этой сфере «жить по схемам холодной войны» или по каким-то другим схемам. Необходимо сделать все, чтобы исключить саму опасность попадания в эту ловушку схем холодной войны и все-таки найти пути для объединения наших усилий для решения каких-то других долгосрочных задач, которые будут способствовать мирному развитию».