Двери НАТО останутся открытыми. Что Альянс предлагает Москве взамен

После саммита Совета Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил на пресс-конференции перед журналистами. Он отметил, что встреча была сложной и важной, а также добавил: разногласия между НАТО и Россией будет непросто разрешить, но начало диалога уже является положительным знаком.

По словам генсека, НАТО готово к переговорам по существу с Россией, с целью разработки конкретных предложений и достижения конструктивных результатов. Столтенберг перечислил, что именно Альянс готов предложить России.

«Союзники, в частности, заинтересованы в повышении прозрачности военных учений, чтобы избежать опасных военных инцидентов и сократить космические и киберугрозы. Союзники также предложили пересмотреть контроль над вооружениями, разоружение, нераспространение ядерного оружия, в том числе рассмотрение двусторонних ограничений на установку ракет и рассмотрение ядерной политики». — сказал генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что российская сторона вновь повторила требования о нерасширении НАТО на Восток и сокращения военного присутствия в восточноевропейских странах, выдвинутые ею в декабре прошлого года.

«Союзники подтвердили политику открытых дверей НАТО и право всех стран выбирать свои собственные условия безопасности. Союзники ясно дали понять, что не откажутся от возможности защищать друг друга, включая военное присутствие в странах Восточной Европы», — сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что НАТО реалистично смотрит на результаты переговоров.

«Союзники выразили серьезную обеспокоенность по поводу размещения российских войск в Украине и рядом с Украиной и призвали Россию немедленно снизить напряженность ситуации и уважать суверенитет и территориальную целостность своих соседей».

По словам генсека, стороны подтвердили необходимость продолжения диалога.

«Альянс заинтересован в общении с Россией и возвращении представительств в Брюсселе и Москве», — обозначил он.