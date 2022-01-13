Консорциум развития Анаклии: власти пытаются сорвать проект глубоководного порта

«Эти насмешки над правосудием – очередной шаг к тому, чтобы авторитетные международные финансовые группы не инвестировали в проект порта Анаклия». Так Консорциум развития Анаклии прокомментировал решение Тбилисского городского суда по делу своих акционеров Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Как говорится в заявлении, приговор стал попыткой властей сохранить лицо. Суд не поддержал обвинение прокуратуры об отмывании денег, но самовольно и незаконно, как утверждают авторы, переквалифицировал дело в «мошенничество». Процесс стал еще одним проявлением политической мести со стороны «Грузинской мечты», которая пыталась сорвать проект строительства глубоководного порта на черноморском побережье, считают в Консорциуме.

«Это фарс, поскольку прокуратура не предъявляла таких обвинений Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе и на суде они не обсуждались. С нашей точки зрения, приговор еще раз подтверждает, что намерение правящей партии – не реализовывать проект Анаклия, а если он и будет продолжен, то не с участием инвесторов Консорциума».

Как говорится в заявлении, своими действиями власти Грузии вытесняют прямые иностранные инвестиции и наносят ущерб экономике страны. Несмотря на декларированную поддержку проекта, на протяжении последних трех лет правящая партия показывала, что на самом деле активно тормозит строительство порта, утверждают авторы:

«Решение суда обеспечивает лишь то, что момент, когда у Грузии может появиться глубоководный порт Анаклия, будет отложен на неопределенный срок».