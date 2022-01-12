Дело TBC Bank: суд признал фигурантов виновными, но переквалифицировал статью

Тбилисский городской суд признал Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Автандила Церетели виновными и приговорил их к 7 годам лишения свободы, впрочем, статью по которой изначально было предъявлено обвинение, переквалифицировали. Ранее обвиняемым в «отмывании денег» в конечном счете было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Примечательно, что в связи с истечением срока давности преступления они освобождены от отбывания наказания.

Напомним, прокуратура Грузии начала расследование в отношении основателей и бывших руководителей TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в августе 2018 года и предъявила им обвинения в июле следующего года. Им инкриминировалась легализация порядка 17 миллионов долларов незаконных доходов. Согласно прокуратуре, эпизод имел место в 2008 году. Автандил Церетели проходил по делу, как пособник.