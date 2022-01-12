Дело TBC Bank: реакции на приговор

Мошенничество вместо отмывания денег. Тбилисский городской суд вынес приговор по делу TBC Bank, но переквалифицировал статью. Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе (основатели банка) и Автандил Церетели (отец гендиректора телеканала TV Pirveli, проходит по делу как пособник) признаны виновными и приговорены к семи годам лишения свободы. Впрочем, наказание они отбывать не будут в связи с истечением срока давности преступления. Прокуратура Грузии обвиняла фигурантов в легализации порядка 17 млн долларов незаконных доходов в 2008 году. SOVA собрала реакции на приговор.

«В условиях такого суда и правосудия наша страна не сможет двигаться вперед. Это суд и правосудие, управляемые одним человеком. Я обращаюсь лично к Бидзине Иванишвили: такому правлению под его руководством придет конец, потому что грузинский народ не будет терпеть несправедливое правосудие. В стране, где нет справедливости, не может быть и мира».

Мамука Хазарадзе, основатель TBC Bank, лидер партии «Лело для Грузии»

«Это продолжение мошенничества, совершаемого прокуратурой на протяжении всего этого периода. Очевидно, что никаких признаков отмывания денег и преступления никогда не было. Судья переквалифицировал дело на статью, на которую распространяется срок давности, освободив нас от какой-либо ответственности».

Бадри Джапаридзе, сооснователь TBC Bank, «Лело для Грузии»

«Оказывается, я не отмывал деньги, а являюсь мошенником. Это выяснилось сегодня, спустя три года. Что расследовала прокуратура на протяжении этих трех лет, я не знаю. У них все развалилось – как утверждения об отмывании денег, так и все, что связано с мошенничеством».

Автандил Церетели, предприниматель

«У Бидзины Иванишвили был именно такой расчет – возбуждая разные уголовные дела, очистить политическое поле от оппозиции. Но получилось иначе – Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Авто Церетели, напротив, становились все более и более упорными».

Ника Мелия, «Единое национальное движение»

«Власти решили не идти до конца в своей брутальности, поскольку это привело бы к дальнейшей поляризации как с международной точки зрения, так и внутри. Само это дело было правовым мошенничеством со стороны прокуратуры. Все прокуроры прекрасно знали, что никакого отмывания денег не было».

Гиги Угулава, оппозиционный политик

«Называть ли это мошенничеством, отмыванием денег или чем-то еще, по этому поводу были разные мнения, и суд заявил, что это преступление другой категории, но в обоих случаях это преступление. Факты не ставились под сомнение, и все спекуляции вокруг этого спора оказались лишены оснований. Никаких причин говорить о политическом преследовании, политической мотивации и т. д., думаю, объективно больше попросту нет.

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта»

«Сегодняшний суд в очередной раз продемонстрировал, во-первых, что это дело было абсурдным, и даже суду Иванишвили было трудно выполнить полученный политический заказ. Во-вторых, мы еще раз убедились в том, что в стране нет никаких правовых принципов, нет правосудия, и людей по непонятным причинам могут преследовать годами. В-третьих, мы увидели, что, когда нет правосудия, независимого суда, жертвами становятся не конкретные люди, такие как Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели, а сама страна, которая лишается шанса на развитие».

Саломе Самадашвили, оппозиционный политик

«Решения о лишении свободы вынесено не было, им изменили статью, а значит, Иванишвили косвенно признал, что никакого преступления совершено не было. Другого результата быть не могло, поскольку эти люди не только не совершали преступления, но и внесли большой вклад в развитие страны. И именно из-за этого мы три года наблюдаем за личной вендеттой Иванишвили».

Саба Буадзе, «Лело для Грузии»

«Это поражение системы, поскольку произошел полный юридически нонсенс – из одного несуществующего преступления дело было переквалифицировано в другое несуществующее преступление, по которому вообще не было возбуждено дела, и вынесли несуществующий приговор, которого не существует в связи с истечением срока давности. Система оказалась в очень тяжелом положении. С одной стороны, дело было настолько абсурдным и высосанным из пальца, что даже этот суд не смог приговорить их к лишению свободы. С другой, прокуратура не отступила и пыталась хоть в какой-то форме обвинить этих людей. Это показывает системный крах, указывает на то, что дело от начала и до конца было политически мотивированным».

Давид Бакрадзе, оппозиционный политик

«Очень хорошо, что режим не рискнул посадить Мамуку Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Авто Церетели по высосанным из пальца обвинениям. Конечно, в их отношении вынесли совершенно фейк-приговор».

Михаил Саакашвили, третий президент Грузии