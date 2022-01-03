Адвокаты: Саакашвили может прибегнуть к крайним формам протеста

Если права Михаила Саакашвили по-прежнему будут нарушаться, он прибегнет к крайним формам протеста. Об этом заявили адвокаты третьего президента Грузии после встречи со своим подзащитным в руставской тюрьме.

Бека Басилая, к примеру, заявил, что группе независимых врачей все еще не позволяют навестить Саакашвили, хотя «в этом есть острая необходимость». В то же время, утверждает адвокат, на его встречах с экс-президентом не соблюдалась конфиденциальность: «Все контролируется, что является нарушением права защиты».

В свою очередь Шота Тутберидзе заявил, что действия Специальной пенитенциарной службы могут привести к необратимому ухудшению состояния здоровья третьего президента и даже к его смерти. Именно поэтому адвокаты Саакашвили озвучили ультиматум:

«Если эти проблемы не будут решены до 6 января и Пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, впрочем, на данном этапе уточнить не могу», — сказал Тутберидзе.