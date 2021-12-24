«Грузинская мечта» меняет спикера парламента: Шалва Папуашвили вместо Кахи Кучава

Спикер парламента Грузии Каха Кучава покидает пост. Об этом стало известно по итогам заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта». Председатель политического движения Ираклий Кобахидзе на брифинге в партийном офисе поблагодарил Кучава за работу и заявил, что новым спикером парламента «Мечты» выдвигает Шалву Папуашвили.

Сам Кучава заявил, что принял решение об отставке по собственному желанию. Этот вопрос, по его словам, обсуждался уже около месяца. Политик заявил, что остается одним из лидеров партии и членом ее политсовета. При этом добавил, что возглавит некое новое направление и будет руководить новым проектом, но деталей раскрывать не стал. По словам депутата, подробности станут известны в 2022 году.

Напомним, Каха Кучава был избран председателем парламента всего девять месяцев назад. Он сменил на этой должности Арчила Талаквадзе, который заявил об отставке 24 апреля 2021 года. Тогда в «Грузинской мечте» происходящее назвали ротацией. Отметим также, что Кучава имеет репутацию умеренного политика, последовательно придерживавшего прозападный курс Грузии.