Поиск недвижимости в несколько кликов: инновации GEOLN.COM на грузинском рынке - SOVA

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Весь мир недвижимости сегодня – в гаджетах. Люди давно используют приложения Booking для поиска и бронирования отелей, а Airbnb – квартир от хозяев. А GEOLN.COM – глобальный сервис для поиска недвижимости от застройщиков и собственников.

Сервис действительно уникален легкостью поиска проверенной недвижимости в точности под свой запрос. Он работает на 10 языках в более чем 30 странах мира.

«Это поистине актуально, когда клиенты из других стран могут ознакомиться с недвижимостью в Грузии или другой стране на родном языке. Конечно, список преимуществ дополняет возможность работы с актуальной, проверенной информацией о недвижимости, а также прямая связь с продавцом, возможность онлайн-общения, демонстрации, real-time продажи и сервисы от специалистов и экспертов отрасли».

Каждая цель, которой достигает компания, «безоговорочно связана» с ее глобальной миссией:

«Систематизировать всю имеющуюся в мире информацию о строительных проектах и объектах недвижимости. Обеспечить моментальный и удобный доступ к ней. Предоставить возможность покупателю и застройщику / собственнику взаимодействовать напрямую».

Команда GEOLN.COM буквально в нон-стоп режиме технологически улучшает поисковую систему, применяя передовые методы. Основой инноваций стала модель прямого взаимодействия покупателя и продавца.

«Применение современных IT-технологий в отрасли недвижимости создает инновации, которые мы успешно имплементируем в рынок и, как следствие, меняем привычки пользователей. А это – главное изменение. Ведь если ранее поиск недвижимости был процессом сложным и трудоемким, то сейчас вся недвижимость доступна в один клик на GEOLN.COM – ее легко найти и купить, в том числе онлайн и за криптовалюту. На мировом рынке амбассадором таких возможностей и стала компания GEOLN».

В своей деятельности платформа ориентируется на персонализацию результатов поиска, предоставление удобных инструментов взаимодействия и кроссплатформенность. То есть, поиск можно начать на одном устройстве, сохранив там результаты, а затем продолжить на другом. По каждому найденному объекту можно оставлять для себя заметки, сохранять понравившийся жилой комплекс в списки и делиться им с близкими. Один из важных инструментов, выделяемых пользователями, – онлайн-сравнение. В режиме реального времени они могут сравнить найденные дома, квартиры, коммерцию и принять решение о покупке. Если раньше, чтобы сравнить два объекта недвижимости, необходимо было тратить время на лишние звонки и записи, то GEOLN.COM позволяет сделать это в три клика.

GEOLN.COM на грузинском рынке

Международная популярность Грузии, ее высокий индекс экономической свободы и хорошие позиции в рейтинге Doing Business – все это во многом обусловило открытие поисковой платформы недвижимости в Грузии. Здесь компания увидела важные индикаторы для дальнейшей работы.

«Это международный интерес к рынку инвестиций и недвижимости; отсутствие сильных локальных и глобальных игроков; острая необходимость в профессиональном сервисе для пользователей; возможности для IT-деятельности; технология блокчейн в органах юстиции; простота оформления сделок купли-продажи».

Это и ряд других факторов дали понять, что грузинский рынок недвижимости необходимо представить на международной арене посредством листинга на глобальной платформе GEOLN.COM.

«И локальный, и международный рынок Грузии является активным. Мы видим, как увеличивается объем покупателей из Китая, Японии, США и Европы. Если в 2018 году на GEOLN.COM регистрировали 10-15 сделок, осуществляемых с оплатой за криптовалюту, то сегодня их количество выросло более чем на 400%. Безусловно, это связано и с развитием рынка криптовалюты, и с увеличением количества желающих приобретать таким способом. Но выбор остается на Грузии, что является важным фактором».

Грузинский рынок недвижимости привлекает покупателей относительно низкими ценами и разнообразием предложений. К этому добавляется простота в работе Домов юстиции и легкость в получении государственных услуг.

«Во многом и в Тбилиси, и в Батуми застройщики и собственники предлагают эксклюзивные варианты по хорошей цене и соответствующему качеству».

В Грузии, как признаются в компании, сложно лишь найти IT-кадры с должным уровнем квалификации. И эта проблема приводит к тому, что «технологические решения, обслуживающие рынок недвижимости, являются эксклюзивными и вне конкурентными».

«Мы установили стратегическое партнерство с TBC-банком, что открывает ряд возможностей для пользователей платформы GEOLN.COM по покупке, онлайн-оплате, оплате в рассрочку, и т. д. Партнерства с различными технологическими службами такси открывает возможности предоставлять эксклюзивные услуги трансфера покупателей к объектам недвижимости, с туристическими компаниями же – услуги туров за недвижимостью, а развитие частных партнерств с локальными экспертами позволяет предоставлять достоверный, верифицированный экспертами контент».

Как говорят в компании, ДНК их бренда зашифровано в названии – GEOLN: Global, Estate & Expert, Online, Leader, Network. Эти буквы олицетворяют основные подходы и принципы команды.