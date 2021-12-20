Формат «3+3»: глава МИД Турции надеется, что Грузия примет участие во встрече в Анкаре

Следующая встреча в рамках региональной платформы «3 + 3» пройдет в Анкаре, в Турции выражают надежду, что Тбилиси в этот раз присоединится к формату. Об этом сообщают азербайджанские и российские информационные агентства. Согласно новостным сводкам, соответствующее заявление 19 декабря в Исламабаде сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Грузия не участвовала в первом заседании платформы «3 + 3», которое проходило в Москве, но следующее заседание состоится в Анкаре, и ожидается, что Грузия примет в нем участие.

Напомним, переговорный формат «3+3» был инициирован в 2020 году президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Проект сотрудничества призван объединить три страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран.

Первое заседание платформы состоялось 10 декабря в Москве. Во встрече принимали участие заместители глав МИД пяти стран – всех, кроме Грузии.