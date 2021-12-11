В Тбилиси назвали неприемлемым требование России не принимать Грузию в НАТО

Министерство иностранных дел Грузии считает «неприемлемым» заявление МИД России относительно расширения НАТО. 10 декабря Москва потребовала официально дезавуировать решение Бухарестского саммита о том, что двери альянса открыты для Тбилиси и Киева. Однако в Тбилиси подчеркивают, что ни одна третья страна не может повлиять на это решение.

«3 апреля 2008 года на саммите в Бухаресте лидеры стран-членов НАТО приняли решение о том, что Грузия (и Украина) станут членами НАТО. Вышеупомянутое является чрезвычайно важным политическим решением, основанным на консенсусе. Оно опирается на фундаментальный принцип международного права, согласно которому все государства имеют суверенное право выбирать свой собственный внешнеполитический курс. Вместе с тем, это решение вытекает из статьи 10 Североатлантического договора, согласно которой любая европейская страна, разделяющая принципы Договора и вносящая вклад в безопасность Североатлантического региона, может стать членом НАТО.

Вступление в НАТО – суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии. Эта цель также отражена в Конституции Грузии. Следует отметить, что решение, принятое на саммите в Бухаресте, повторялось на всех саммитах НАТО, проведенных после 2008 года. А в коммюнике, принятом на саммите НАТО в Брюсселе в 2021 году, подчеркивается, что союзники считают неприемлемым вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран.

Учитывая вышеизложенное, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита, которое противоречит фундаментальным принципам и нормам международного права, неприемлемо для министерства иностранных дел. В то же время следует подчеркнуть, что главным вызовом европейской и евроатлантической архитектуры безопасности сегодня являются действия Российской Федерации, которые проявляются в оккупации и аннексии территорий соседних суверенных стран, пренебрежении базовыми принципами международного права и невыполнение взятых на себя обязательств», — говорится в заявлении МИД Грузии.