МИД: Грузия не примет участие во встрече формата «3+3» в Москве

Грузия не будет представлена ​​на первом заседании платформы «3+3», которое пройдет в Москве 10 декабря. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. В МИД подчеркнули, что Тбилиси не рассматривает возможности участия в этом формате.

«Министерство иностранных дел неоднократно заявляло о своей четкой позиции по инициативе регионального сотрудничества «3+3». В частности, об этом вопросе, выступая на последних слушаниях в парламенте, говорил министр иностранных дел».

Напомним, переговорный формат «3+3» был инициирован в 2020 году президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Проект сотрудничества призван объединить три страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, и три региональные державы – Россию, Турцию и Иран.

О том, что первое заседание платформы состоится 10 декабря в Москве, ранее заявили в министерстве иностранных дел Турецкой Республики. Ожидается, что во встрече примут участие заместители глав МИД пяти стран – всех, кроме Грузии.