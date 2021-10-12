Южный Кавказ без Запада: почему 3+3 для Грузии = 0 - SOVA

Все началось с надежды Лаврова.

«Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов».

Эту надежду глава МИД России выразил после встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны, среди прочего, обсудили инициативу «3+3», отметив, что у Тегерана, Анкары и Баку позитивное отношение к этому геополитическому проекту.

Казалось, со своим отношением к проекту давно определилась и Грузия. Когда после завершения второй войны в Карабахе Реджеп Эрдоган выступил с инициативой, в Тбилиси обозначили свою позицию так: для функционирования совместных с Россией форматов важно, чтобы Москва начала выполнять взятые на себя международные обязательства. Среди них – Соглашение о прекращении огня от 2008 года, вывод российских войск с территорий Грузии и начало процесса возвращения вынужденных переселенцев в Абхазию и Южную Осетию.

«Иначе я не представляю себе совместного участия Грузии и России в каком-либо формате», – сказал тогда замминистра Лаша Дарсалия.

Но представить пришлось, когда глава МИД Давид Залкалиани сделал заявление, по сути, намекающее на возможность присоединения Тбилиси к платформе «3+3»:

«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деоккупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позицию для размышления: в этих больших геополитических проектах и отношениях мы в какой-то форме все равно будем представлены – безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту».

Словосочетание «очень сложно» заставило многих усомниться в категоричности грузинской стороны. И хотя в МИДе стали оправдываться, что все это неправильная интерпретация журналистов, заявление министра вызвало волну критику в СМИ. На его слова отреагировал в своем Twitter и экс-посол США в Тбилиси Ян Келли.

Ян Келли, бывший посол США в Грузии:

«Очень сложно? Россия вторглась и оккупировала вас. Ваши друзья предпочли бы услышать, что вы назовете это «невозможным».

“Very hard”? Russia invaded and occupied you. Your friends would have preferred to hear you say, “impossible.” https://t.co/7oFRpoCi8S — Ian Kelly (@ikelly731) October 8, 2021

Позицию американского дипломата разделяет американский эксперт Люк Коффи. Директор Центра внешней политики Heritage Foundation, известный своей поддержкой ускоренного принятия Тбилиси в НАТО, дал понять: Грузии этот формат не принесет ровным счетом ничего.

«Если вы Грузию, то «3+3» = 0».

If you are 🇬🇪 then “3+3” = 0. — Luke Coffey (@LukeDCoffey) October 12, 2021

В Тбилиси – другая арифметика. В своем скандальном заявлении Давид Залкалиани сказал, что Грузия должна хоть как-то участвовать в крупных геополитических проектах.

«Конечно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту. Конечно, красная линия – это суверенитет и территориальная целостность нашей страны».

По словам министра, вовлечение Грузии в новые, в том числе инфраструктурные проекты – очень важно. Иначе страна может потерять свою роль в регионе. Но конфликтолог Паата Закареишвили возражает: потерять то, чего нет, невозможно. Другой вопрос, что Грузия может не приобрести эту значимую роль регионального игрока. Не разделяет эксперт и позицию властей по продвижению некой мирной инициативы для Южного Кавказа.

Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили предложил мировым лидерам «мирную инициативу соседства» для обеспечения мира и стабильности в регионе:

«Важность Черноморского региона с геополитической точки зрения растет. Черное море находится на передовой шахматной доски динамичного противостояния. Это микромир управления конфликтами: если тут удастся сохранить мир и стабильность, подобное будет возможно достичь и в другом месте».

Ранее премьер на встрече с президентом Турции также говорил о готовности выполнить миротворческую функцию в регионе, предложив создание в Тбилиси платформы для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне. Конфликтолог Паата Закареишвили считает: посреднические услуги надо озвучивать не с трибуны ООН, а на переговорах с соседями.

«Нужно убедить и Ереван, и Баку в том, что это хороший проект. Сам Алиев должен заявить, что Азербайджан приветствует эту инициативу. Потом нужно поехать в Ереван и убедить Пашиняна. Потом все вместе, втроем, должны говорить об этом в Нью-Йорке. Но ничего такого не происходит. Это все эфемерно. Мне кажется, это чисто предвыборная кампания грузинских властей и никакого отношения к Южному Кавказу не имеет», – говорит Закарешвили.

Эксперт считает, что для реализации региональных проектов необходим двусторонний подход. К примеру, если Грузия хочет разблокировать дороги, то единственное, что она должна решить – готова ли пустить поезда по территории Абхазии.

«Если этот проект будет адекватно оценен, тогда Грузия может договориться с Арменией, а она уже договорится с Россией без Грузии. Этот виртуальный треугольник можно создать. Так что, если бы у Грузии была сильная политическая мотивация, можно было бы вовлечься в инфраструктурные проекты разными путями, минуя модификации «платформы шести».

Модифицированным формат называют по той причине, что он был предложен еще в 2008 году. Идея «3+3» была озвучена сразу после «августовской войны» тогда еще премьер-министром Турции Эрдоганом в Баку. Грузинские власти тогда четко заявили: сотрудничать со страной-оккупантом Россией не будут.

И хотя сегодня в Тбилиси тоже говорят о «красных линиях», которые не могут быть нарушены, кажется, власти Грузии чего-то не договаривают. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили неожиданно для всех отправился в Ереван к своему армянскому коллеге Николу Пашиняну, который затем полетел в Москву. В своем Twitter Гарибашвили коротко отчитался, что во время встречи они рассмотрели новую мирную инициативу на Южном Кавказе и готовность Грузии к осуществлению активной медиации ради мира в регионе и бóльших возможностей.

Этот активный диалог, по словам эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова, вызывает массу вопросов.

«Грузия понимает, что Армения сейчас вступать в антироссийский альянс не будет. Видимо, Гарибашвили через Пашиняна шлет Путину какое-то послание, потому что грузины очень своеобразно отреагировали на формат «3+3». Сначала глава МИД страны заявил, что необходимо участие Грузии, потом решили завуалировать. Формула «3+3» находится в подвешенном состоянии: грузины отказываются участвовать, армяне раздумывают. Вызывает также вопрос: кто из стран тройки (Иран, Россия, Турция) конкретно занимается этой очень серьезной формулой, которая требует времени и очень серьезных дипломатических усилий? Пока это только слова. Не исключено также, что Гарибашвили передал Пашиняну некое предложение Эрдогана», — заявил политолог в интервью изданию News.am.

При этом Тарасов не исключил, что вторая за короткое время встреча премьеров Грузии и Армении может означать и трансформацию инициативы Эрдогана: «т. н. мирная платформа, видимо, предусматривает новый формат «3+2», потому что Грузия предлагает «тройку» без участия России и даже Ирана».

Но премьер Армении Никол Пашинян, сразу после приема в Ереване коллеги из Тбилиси Ираклия Гарибашвили, отправился в Москву. На встрече с Владимиром Путиным в Кремле он заявил следующее:

«И конечно же, сейчас у нас в регионе и в целом в мире происходят динамичные процессы. Очень важно, чтобы союзники часто встречались, поговорили, как Вы сказали, сверили часы».

Исследователь Фонда Рондели (GFSIS) Зураб Батиашвили считает всю череду событий неслучайной. В том числе – заявление главы МИД Залкалиани. По его мнению, это проверка реакции грузинского общества. И если общество не будет против инициативы, то «нас втянут в «3+3» и новый Советский Союз». Батиашвили уверен, что участие в «антизападной коалиции» Грузии ничего не даст.

Эксперты считают, что «3+3» – наглядный пример того, как меняется миропорядок. Вместо либеральной системы в международные отношения постепенно возвращаются к идее сфер влияния и баланса сил. Еще одна миссия платформы – вытеснить Запад с Южного Кавказа, закрыв его для внерегиональных сил.

Паата Закареишвили, конфликтолог

«То, что таким образом вытесняют Запад, – давно очевидно. И Запад сам вытесняется. Была карабахская война. Но, например, президент Европарламента Шарль Мишель несколько раз приезжал в Тбилиси, чтобы уладить как-то политический кризис. В это время был и Карабах. Очевидно было, что они не видят там свое место, потому что ситуацией в основном там управляет Турция. И это естественно, что они не идут туда, куда их не зовут и где им нет места. Хотя из Брюсселя есть какие-то поползновения, но не более того».

«Это новая хореография на Кавказе – Турция и Азербайджан не против, чтобы Грузия уничтожала все те форматы, где присутствует Москва»

По словам Закареишвили, Анкара начинает все больше влиять на Южный Кавказ и способна вытеснить Москву. «И это лучше, чем если Россия останется».

«Главное, чтобы Турция и Азербайджан сделали свое дело, не раздражая Россию. Они ни разу не упрекают Грузию. Им даже нравится, что Грузия – против тех форматов, в которых присутствует Россия. Сами они ей этого сказать не могут. А Грузия имеет моральное и правовое политическое право сказать, что мы не хотим видеть Россию на Кавказе, потому что она оккупировала наши территории».

Конфликтолог считает, что в регионе вырисовывается «новая хореография». Анкара и Баку на самом деле не против того, чтобы Тбилиси подрывал форматы, где присутствует Москва. Но если Грузия согласится в той или иной форме участвовать в платформе «3+3», то она не только «подставит» Запад, но и лишится его поддержки в противостоянии с Россией, считает Зураб Батиашвили.

«Вы не сможете долгое время сотрудничать со страной-оккупантом. Если вы сотрудничаете, это означает, что вы принимаете оккупацию и незаконный захват своих территорий. Естественно, наши западные партнеры не будут представлены в формате антизападного колорита «3+3», и в этом формате мы останемся одни перед страной-оккупантом, где Грузии придется пойти на еще большие уступки – мы знаем в заранее, что эти [власти] все уступят».

Кроме того, все большие страны в формате «3+3» (Россия, Иран и Турция) так или иначе находятся под санкциями Запада, и Грузия, к примеру, не сможет сотрудничать с Ираном в военно-политической и экономической сферах. По словам Батиашвили, в обратном случае и Тбилиси подпадет под санкции.

«Мы уже сотрудничаем с Турцией, Азербайджаном и Арменией, и это не требует дополнительного формата», – считает эксперт.

Вопрос о том, принесет ли Грузии участие в платформе «3+3» какие-то экономические дивиденды, остается открытым. Но очевидно, что вовлечение Тбилиси в этот формат будет иметь символическое значение. Инициатива, направленная на выдавливание Запада из региона, приведет к еще большему доминированию на Южном Кавказе больших соседей, в первую очередь России. И такого «предательства» со стороны Тбилиси, по словам грузинских экспертов, «принципиально нельзя допускать».