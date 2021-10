Южный Кавказ без Запада: почему 3+3 для Грузии = 0 - SOVA

Все началось с надежды Лаврова.

«Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультаций и согласования решений по ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов».

Эту надежду глава МИД России выразил после встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом. Стороны, среди прочего, обсудили инициативу «3+3», отметив, что у Тегерана, Анкары и Баку позитивное отношение к этому геополитическому проекту.

Казалось, со своим отношением к проекту давно определилась и Грузия. Когда после завершения второй войны в Карабахе Реджеп Эрдоган выступил с инициативой, в Тбилиси обозначили свою позицию так: для функционирования совместных с Россией форматов важно, чтобы Москва начала выполнять взятые на себя международные обязательства. Среди них – Соглашение о прекращении огня от 2008 года, вывод российских войск с территорий Грузии и начало процесса возвращения вынужденных переселенцев в Абхазию и Южную Осетию.

«Иначе я не представляю себе совместного участия Грузии и России в каком-либо формате», – сказал тогда замминистра Лаша Дарсалия.

Но представить пришлось, когда глава МИД Давид Залкалиани сделал заявление, по сути, намекающее на возможность присоединения Тбилиси к платформе «3+3»:

Словосочетание «очень сложно» заставило многих усомниться в категоричности грузинской стороны. И хотя в МИДе стали оправдываться, что все это неправильная интерпретация журналистов, заявление министра вызвало волну критику в СМИ. На его слова отреагировал в своем Twitter и экс-посол США в Тбилиси Ян Келли.

Ян Келли, бывший посол США в Грузии:

«Очень сложно? Россия вторглась и оккупировала вас. Ваши друзья предпочли бы услышать, что вы назовете это «невозможным».

“Very hard”? Russia invaded and occupied you. Your friends would have preferred to hear you say, “impossible.” https://t.co/7oFRpoCi8S

— Ian Kelly (@ikelly731) October 8, 2021