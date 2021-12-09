В Москве пройдет первая встреча платформы «3+3». Грузии в списке участников нет

10 декабря в Москве состоится первое заседание платформы сотрудничества в формате «3+3». Этот переговорный формат призван объединить три страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, а также три региональные державы – Россию, Турцию и Иран.

О готовящейся в Москве встрече сообщил турецкий МИД. По данным Анкары, в первом заседании примут участие заместители министров иностранных дел пяти стран из шести. В списке не упоминается Грузия.

«Первое заседание региональной платформы сотрудничества в формате «3+3», предложенное нашим президентом [Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом] и президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым для обеспечения прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, состоится 10 декабря 2021 года в Москве. Делегацию нашей страны возглавит заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

Во встрече также примут участие делегации из России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел», — говорится в сообщении МИД Турции.

Ранее в Тбилиси неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в переговорном формате вместе с Россией – страной-оккупантом. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Давид Залкалиани вновь подчеркнул, что участие Тбилиси в проекте «3+3» невозможно. По его словам, цель Грузии – вовлечь в текущие региональные проекты западных партнеров, чтобы не осталось пустого места для России. Отметим, что критики инициативы заявляют, что она ставит целью вытеснить с Южного Кавказа США и Евросоюз.