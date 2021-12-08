Пенитенциарная служба Грузии опровергла обвинения Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла обвинения третьего президента страны Михаила Саакашвили. В ведомстве слова политика назвали «ложью», заявив, что дисциплинарное производство в отношении экс-президента никак не связано с решением государственного инспектора.

«Примечательно, что визит уполномоченных сотрудников учреждения (пенитенциарного учреждения №18, — прим. ред.) к осужденному был обусловлен ознакомлением его с протоколом прав и обязанностей, от чего он отказался и словесно оскорбил сотрудников учреждения. До сих пор в отношении Михаила Саакашвили не принято никаких дисциплинарных мер в связи с совершенным им нарушением, соответственно, распространенная информация об ограничении для него встреч и лишении телевизора, является ложью и наносит ущерб имиджу ведомства в обществе», — говорится в заявлении.

В Пенитенциарной службе утверждают, что на данном этапе Саакашвили беспрепятственно пользуется правом на встречи как с членами семьи, так и с лечащим врачом. «Какого-либо ограничения прав осужденного со стороны Специальной пенитенциарной службы не было», — отмечено в заявлении.