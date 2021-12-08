Саакашвили в знак протеста отказался от лечения

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о прекращении процесса лечения. Об этом говорится в очередном письме экс-главы государства, опубликованном в его Facebook. По словам Саакашвили, он не прекратит протест, пока не будут выполнены решения государственного инспектора, оштрафовавшего Минюст за нарушение прав бывшего президента.

«Примерно через шесть часов после этого заявления (госинспектора, — прим. ред.) в мою камеру без предупреждения вошли двое сотрудников пенитенциарного учреждения №18, в которых я узнал участников моих пыток. Как они заявили, из-за того, что я задел рукой аппарат для измерения давления с целью защиты, когда они намеревались вопреки моей воле осуществить медицинские манипуляции, департамент решил принять в моем отношении дисциплинарные меры, что подразумевает ограничение встреч и лишение меня телевизора».

По словам Саакашвили, после этого его мать, у которой были все разрешения на встречи, заставили ждать на улице около четырех часов и в итоге вернули назад в Тбилиси. Кроме того, на протяжении примерно часа к экс-президенту не пускали его личного врача, пока в дело не вмешалась администрация госпиталя.

«Это их ответ на заключение Госинспектора. Они не только не удалили кадры, оскорбляющие мое достоинство, но и стали мне мстить. Поэтому я прекращаю всяческое медицинское лечение и не прекращу этот протест, пока они не исполнят решения ведомства [Лонды] Толорая, не отменят т. н. дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск ко мне посетителей!», — написал Саакашвили.