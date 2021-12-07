Минюст и пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности

Решением Государственного инспектора Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных».

Среди правонарушений, в которых уличены ведомства, публикация личных данных третьего президента Грузии. В частности, обнародование «информации о продуктах, купленных и потребленных Михаилом Саакашвили в магазине пенитенциарного учреждения, о его рационе питания, видео и фото приема Михаилом Саакашвили пищевых добавок в медпункте, видеозапись выхода Михаила Саакашвили из пенитенциарного учреждения №12 и запись его заселения в пенитенциарное учреждение №18».

Напомним, во время голодовки третьего президента Грузии власти систематически заявляли о его лицемерии. Они утверждали, что политик не придерживается крайней формы протеста. В доказательство тому Специальная пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых Михаил Саакашвили что-то ест из баночек в медпункте. Особую критику части общества заслужили записи того, как Саакашвили за руки и ноги силой волокут в больницу при глданской тюрьме. По этому поводу высказалась международная правозащитная организация Amnesty International.

«Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятой неделе голодовки, насильственно перевели в тюремную больницу; вероятно, ему угрожали; унизили его достоинство, нарушили право на неприкосновенность личной жизни и адекватное здравоохранение. Это не просто избирательный суд, но явная политическая месть», – заявили в организации.