Адвокат: Саакашвили прекращает протест и продолжает лечение

По словам адвоката Михаила Саакашвили Дмитрия Садзаглишвили, Пенитенциарная служба Грузии сняла ограничения в отношении третьего президента, поэтому он прекращает протест и продолжает лечение. Ранее политик отказался от приема медикаментов и процесса реабилитации после голодовки.

«Пенитенциарная служба пошла на попятную только после того, как Михаил Саакашвили зафиксировал очень сильный протест. В реальности эта форма протеста была озвучена только потому, что в его отношении были задействованы ограничения. После того, как ограничения фактически сняли, и Пенитенциарная служба пошла на попятную, естественно, эта форма протеста себя исчерпала», — сказал Садзаглишвили.

Напомним, 7 декабря Михаил Саакашвили заявил о прекращении процесса лечения, поскольку в его отношении приняты дисциплинарные меры. По словам экс-президента, ему ограничили свидания и отключили телевизора. В Специальной пенитенциарной службе слова Саакашвили назвали ложью.