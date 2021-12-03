«Холодная война-2»: Грузия и Украина в фокусе главных дипломатов России и США - SOVA

На открытии ежегодного министерского совета ОБСЕ глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани выступил с речью, в которой подчеркнул: Россия наносит вред не только отдельным государствам, но и всей архитектуре европейской безопасности. Но далее сосредоточился на вреде, который Москва наносит конкретно Грузии. Залкалиани акцентировал свое внимание на сложной гуманитарной ситуации на оккупированных территориях. Он отметил, что Россия продолжает процесс бордеризации – «возводить берлинские стены нового типа с километровыми колючими проволоками и забором в сердце Грузии». По словам министра, на протяжении 13 лет Тбилиси сталкивается с деструктивным отношением Москвы к международным форматам.

Давид Залкалиани, глава МИД Грузии:

«Речь идет о незаконной демаркации границы, незаконных задержаниях, Женевском процессе и о том, что необходимо сделать, потому что ОБСЕ является одним из важнейших действующих лиц, поскольку сопредседатель организации участвует в переговорном процессе в Женеве. Что касается женевских переговоров, необходимо добиться того, чтобы фундамент, на котором базируются эти переговоры, был реализован, а международное сообщество консолидировано в этом вопросе».

Министр иностранных дел Грузии подчеркнул, что единство стратегии и подхода международного сообщества к России имеет решающее значение. По его словам, важно дать Москве четкий сигнал о том, что нарушения международного права недопустимы и что агрессивную политику Кремля необходимо изменить. Это единственное решение для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

Такие сигналы на уровне заявлений некоторые страны подали во время самого заседания Совета министров ОБСЕ. Главы внешнеполитических ведомств ряда стран подчеркнули поддержку территориальной целостности Грузии и указали на деструктивные действия России.

Тордис Колбрун Рейкдал Гилфадоттир, глава МИД Исландии:

«Усилия по дестабилизации нашего региона, в том числе ситуация в Украине и Беларуси, вызывают серьезную озабоченность. Мы также видим напряженность в нагорно-карабахском регионе, грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Это демонстрация того, насколько хрупка ситуация с безопасностью и как важно не нарушать ее».

Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы:

«Министерская встреча ОБСЕ проходит в опасное время. Речь идет о консенсусе в этой организации и о том, насколько необходимо его поддерживать. Будет полезно прийти к единому мнению о том, что и между кем. По одну сторону консенсуса – российские воинские части собираются вдоль украинской границы и усложняют существовавшую ранее напряженность. Россия снова нарушает территориальную целостность Украины, Грузии и Молдовы».

Пекка Хаависто, глава МИД Финляндии:

«Финляндия продолжает поддерживать усилия ОБСЕ по урегулированию конфликтов в Грузии и Республике Молдова в согласованном формате».

О том, что Россия угрожает европейской системе безопасности, в частности, территориальной целостности Грузии, сказал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он прилетел на заседание в Стокгольме, чтобы предостеречь Россию:

«Мы видим отказ от обязательств по контролю над вооружениями в Европе, Россия по-прежнему имеет войска в Грузии и сохраняет де-факто власти в Южной Осетии и Абхазии».

Украинский вопрос

Но одним из главных вопросов министериала все же был украинский. Заседание ОБСЕ проходило на фоне напряженности между Западом и Россией, поскольку Москва продолжает наращивать войска у границ Украины.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – одна из немногих международных площадок для диалога, в которой участвуют обе державы – и Россия, и США. Свою обеспокоенность кризисом вокруг Украины Энтони Блинкен выразил еще накануне – на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

«Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он так решит. Поэтому, несмотря на неопределенность намерений и сроков, мы должны быть готовы к любым непредвиденным ситуациям. Добиваясь при этом того, чтобы Россия изменила свой курс».

Россия все обвинения в подготовке нападения на Украину отрицает. Более того, в нагнетании напряженности Москва винит НАТО. А истинной угрозой считает ответные учения Киева на приграничной территории.

В ходе заседания НАТО в Риге генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о «самом масштабном укреплении коллективной обороны стран альянса со времен «холодной войны». Военный блок усилил свое присутствие в воздухе, на суше и на море. И это прямое следствие агрессивных действий России против Украины, дал понять Столтенберг.

Параллели с периодом «холодной войны» провел и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Во время выступления в Стокгольме, глава МИД РФ заявил о явных рисках повторения ситуации конца 70-х годов прошлого века.

Сергей Лавров, глава МИД России:

«Падение берлинской стены ознаменовало окончание «холодной войны», прекращение борьбы двух систем. Теперь новые стены воздвигают те, кто провозгласил себя «цивилизованными демократиями» и считает своей миссионерской задачей сдерживать «авторитарные режимы».

По словам Лаврова, возвращается «кошмарный сценарий военного противостояния», который пережил континент после известного двойного решения НАТО.

«Вот-вот на территории Европы могут появиться американские ракеты средней дальности. Европа молчит».

Лавров припомнил Брюсселю саммит НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда было заявлено, что «Грузия и Украина станут членами НАТО». Министр назвал это решение «миной в самое основание конструкции европейской безопасности». Вопрос евроатлантической интеграции Тбилиси и Киева для Москвы является своего рода «красной линией».

«Один раз в августе 2008 года уже «рвануло», когда пребывавший в эйфории от НАТО-перспективы Михаил Саакашвили решился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в области безопасности в Европе к опасной черте», – заявил Лавров.

«Игрой с огнем» российский министр назвал и то, что «повторяющие бухарестские тезисы» твердят о том, что Москва не имеет права высказывать свою позицию по вопросу расширения НАТО. Последним такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг накануне в Риге: Россия не имеет права вето и сферы влияния на решение Украины о вступлении в НАТО.

Но Лавров дал понять: для Кремля «превращение стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для их безопасности районов» категорически неприемлемо.

В Москве обещают не допустить нового расширения НАТО на восток. Накануне министериала президент Владимир Путин поставил перед российской дипломатией первоочередную задачу – добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности. И такая гарантия нерасширения, по его мнению, может быть только юридической, поскольку устные обещания «НАТО не выполнили».

Требования Москвы адресованы и к ОБСЕ. Лавров потребовал от организации направить четкий сигнал Киеву о неприемлемости пересмотра «Минских соглашений». А «идущая военная накачка Украины подогревает настрой Киева на саботаж «Минских договоренностей» и «подпитывает иллюзию силового решения конфликта». Но госсекретарь США Энтони Блинкен не раз дал понять: виновным в сложившейся ситуации Запад считает именно Россию, которая мешает эффективной работе ОБСЕ.

Встреча Лавров-Блинкен

Накануне намеченных, но пока перенесенных на неопределенную дату переговоров Владимира Путина и Джозефа Байдена, переговоры провели Энтони Блинкен и Сергей Лавров. На полях заседания ОБСЕ свой диалог они перенесли с трибун за закрытые двери. 40-минутная встреча стала первой на высоком уровне между США и Россией после июньского саммита президентов Байдена и Путина в Женеве.

«Я очень ясно выразил нашу глубокую озабоченность и нашу решимость возложить на Россию ответственность за свои действия, включая наше обязательство работать с европейскими союзниками, чтобы наложить на Россию серьезные издержки и последствия, если она предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины», – заявил Блинкен на пресс-конференции после встречи.

По его словам, теперь Москва должна снизить напряженность, воздерживаясь от дальнейшего запугивания и попыток дестабилизировать Украину.

В свою очередь, Лавров, выступая перед журналистами еще до переговоров с Блинкеном, сказал, что Москва готова к диалогу с Киевом.

«Мы, как заявил президент Путин, не хотим конфликтов», – повторил он тезис главы Кремля.

Во время встречи, как говорится в заявлении Госдепа, госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации, Соединенные Штаты и союзники готовы понести значительные издержки. А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с Блинкеном в своем Twitter написал: США и Украина работают над разработкой комплексного пакета сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции.

«Думаю, Сергей Лавров за последние 24 часа здесь, в Стокгольме, слышал неоднократные выражения беспокойств по этому поводу. Лучший способ избежать кризиса – это дипломатия», – отметил Энтони Блинкен.