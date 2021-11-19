Посол ЕС поддержал Омбудсмена Грузии на фоне нападок со стороны властей

«Я хочу подчеркнуть решительную поддержку Европейским союзом деятельности Народного защитника, включая ее роль в надзоре за ситуацией с Михаилом Саакашвили и защите его прав». Такое заявление сделал посол ЕС в Тбилиси Карл Харцель на фоне нападок на Обмудсмена Нино Ломджария со стороны представителей правящей партии «Грузинская мечта».

Дипломат при этом добавил, что необходимо и критически важно выполнять рекомендации, касающиеся здоровья экс-президента Грузии: «То, что мы видели за последние 24 часа, — еще одно напоминание о том, как важно ориентироваться на здоровье Михаила Саакашвили».

Карл Харцель также прокомментировал в целом политическую ситуацию в стране, заявив, что пришло время выйти из тупика и перейти от споров к действиям.

Отметим, что после заключения созданной Народным защитником группы врачей, заявившей о критическом состоянии здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и рекомендовавшей перевести его в многопрофильную клинику, члены правящей «Грузинской мечты» начали критиковать Нино Ломджария и медиков. Более того, лидер правящей команды Ираклий Кобахидзе заявил, что если это «фейк»-заключение станет основанием для госпитализации Саакашвили в гражданскую больницу и за этим последует сценарий, которого «они боятся», то может встать вопрос ответственности и Омбудсмена, и конкретных врачей. В ответ Ломджария заявила, что риторика Кобахидзе выходит за рамки законодательства и является попыткой запугивания.