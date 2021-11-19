Глава Минздрава прибыла в военный госпиталь в Гори, куда могут доставить Саакашвили

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе прибыла в военный госпиталь в Гори, куда могут доставить третьего президента страны Михаила Саакашвили. Пока ни глава Минздрава, ни руководитель многопрофильного медицинского учреждения не прокомментировали вопрос госпитализации экс-президента.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Когда его состояние ухудшилось, он был переведен из тюрьмы в городе Рустави в больницу при пенитенциарном учреждении в Глдани (Тбилиси). Как утверждал сам политик, его доставили туда обманом и вопреки его воле. Позже Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную клинику гражданского типа. 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе предложил доставить экс-президента в военный госпиталь Минобороны в Гори.