SOVA-блог SOVA-блог: видеохроники заключенного Саакашвили





«У Иванишвили и его шайки нет тормозов». Так грузинская оппозиция отреагировала на видеозаписи из тюремной больницы с участием Михаила Саакашвили. После публикации кадров того, как третьего президента Грузии буквально затаскивают в клинику при глданской тюрьме, правозащитники заговорили о нарушении его фундаментальных прав, а в воздухе повис вопрос: зачем власти обнародовали записи? Новый выпуск SOVA-блога посвящен видеохронике пребывания Саакашвили в Грузии.