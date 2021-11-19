Адвокат: Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в Гори

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в Гори и готов прекратить голодовку, как только будет доставлен туда. Об этом после встречи с политиком заявил его адвокат, гендиректор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия.

«Для нас важно точно знать, что там все в порядке, что протокол [реабилитации] после голодовки будет составлен специалистами и что будут ежедневные отчеты», — сказал Гварамия.

Саакашвили объявил голодовку 1 октября. Когда его состояние ухудшилось, он был переведен из тюрьмы в городе Рустави в больницу при пенитенциарном учреждении в Глдани (Тбилиси). Как утверждал сам политик, его доставили туда обманом и вопреки его воле.

Позже Саакашвили заявил о готовности прекратить голодовку, если его переведут в многопрофильную клинику гражданского типа. 19 ноября министр юстиции Рати Брегадзе предложил доставить экс-президента в военный госпиталь Минобороны в Гори.