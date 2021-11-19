Президент Грузии приветствует инициативу перевести Саакашвили в военный госпиталь

«Я приветствую план перевода бывшего президента в Горийский военный госпиталь, поскольку это место отвечает всем стандартам, как в области медицины, так и безопасности». Так предложение министра юстиции перевести Михаила Саакашвили из больницы при глданской тюрьме в госпиталь в Гори прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По словам главы государства, такое решение полностью отвечает призыву Европейского суда по правам человека о прекращении голодовки, с которым в целом согласился и сам экс-президент. Он обещал отказаться от крайней формы протесте, если его переведут в многопрофильную клинику.

Саломе Зурабишвили также поприветствовала решение Элене Хоштарии прекратить голодовку. Кроме того, она назвала правильным готовность оппозиции не проводить акции протеста возле клиники, куда будет переведен Саакашвили, равно как и решение некоторых партий прекратить бойкот парламента.

«Сегодняшние решения – это шаги вперед, которые обеспечат мир в обществе и стабильность в стране», — заявила президент Грузии.