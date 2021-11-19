Основательница партии «Дроа!» («Время настало!») Элене Хоштария готова прекратить голодовку. По словам депутата, безопасный перевод Михаила Саакашвили в военный госпиталь в Гори станет основанием для этого решения.

«Я бы хотела, чтобы процесс перевода Михаила Саакашвили [в клинику] началась очень быстро и проходил прозрачно, и чтобы он согласился на это. Его жизнь и мир в ​​стране находятся в опасности. Благодаря этому решению у нас есть возможность не выйти в целом из кризиса, но избежать развала», — сказала Хоштария.

Отметим, что лидер «Дроа!» голодает уже 17-й день. Она объявила крайнюю форму протеста с требованием перевода третьего президента Грузии в многопрофильную клинику гражданского сектора. В настоящее время он находится в больнице при глданской тюрьме в Тбилиси. Ранее министр юстиции Рати Брегадзе выступил с инициативой перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори.