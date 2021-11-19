Прекратившая голодовку Элене Хоштария переведена в клинику для реабилитации

Лидер партии «Дроа!» («Время настало!») Элене Хоштария переведена из парламента Грузии в клинику New Hospital в Тбилиси. Депутат, прекратившая голодовку, будет проходить там дальнейшую реабилитацию. Из здания парламента ее вынесли на инвалидной коляске.

Хоштария голодала в течение 17 дней. Она требовала перевода третьего президента страны Михаила Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильное медицинское учреждение гражданского типа. О решении прекратить крайнюю форму протеста депутат заявила после того, как власти предложили перевести Саакашвили в военный госпиталь в Гори.