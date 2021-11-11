Исполнение закона или политическая месть: реакции на кадры с Саакашвили [цитаты]

Специальная пенитенциарная служба Грузии за день опубликовала сразу два видео с участием заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. Кадры показывают процесс перевода голодающего политика из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани (Тбилиси). Саакашвили от такой госпитализации отказывался и оказывал сопротивление сотрудникам пенитенциарной службы. Те, не церемонясь, буквально занесли его в палату, схватив за руки и ноги. SOVA собрала реакции на опубликованные кадры.

«Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба должны уважать права заключенных и прекратить ущемление чести и достоинства и распространение персональных данных Михаила Саакашвили».

Нино Ломджария, Народный защитник Грузии

«Это невероятные кадры! Я не комментирую «Мечту», но важно понимать, что это стыд для всех нас. Свыкаться с этим означает попросту закрыть страну. Для нашего правительства людей не существует. Ни одного человека».

Элене Хоштария, «Дроа!», («Настало время!»)

«Эти кадры выложили на страничке Иванишвили в Facebook. А это доказывает, что Иванишвили лично вовлечен в эту кампанию мести».

Хатия Деканоидзе, «Единое национальное движение»

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что Михаила Саакашвили обманули насчет того, что его доставляют в клинику – никто не знает, каковы были обстоятельства. Возможно, он согласился, а затем просто разыграл другую версию. От него это ожидаемо. <…> [На кадрах] его не таскали за волосы, не били, не наносили физических оскорблений, что было обычным делом в тюрьмах, которым руководил сам Михаил Саакашвили».

Гия Вольский, «Грузинская мечта»

«Молодец, Миша! Эти кадры лишь подтверждают, что он полон духа и не склоняется перед этими уб***ками. Подтверждают, что его обманом вывезли из руставской тюрьмы. Вновь подтверждают, что у Иванишвили и его шайки нет тормозов».

Гиги Угулава, оппозиционный политик

«На видео показаны пытки и ненадлежащее обращение с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Я призываю Комитет ООН против пыток и Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания отреагировать на пытки гражданина Украины Михаила Саакашвили во время его перевода в больницу пенитенциарного учреждения в Глдани».

Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека

«Это еще одно прямое доказательство того, что Михаил Саакашвили не может оставаться в глданской тюрьме ни минуты, поскольку его здоровье и жизнь постоянно находятся под угрозой».

Заал Удумашвили, «Единое национальное движение»

«Выяснилось, что их утверждения о том, что Саакашвили по своей перешел [в больницу], являются ложью, мы увидели, как с обращаются с бывшим президентом. Это безумие! Почему они [власти] это делают? У меня только одно объяснение: у этого человека есть сотни тысяч сторонников, в том числе очень горячих, которых эти кадры разгневают. Если ты не безумец и не хочешь гражданского противостояния, либо не выполняет действительно чье-то задание, почему ты должен публиковать эти кадры, я не понимаю».

Зураб Джапаридзе, «Гирчи – Больше свободы»

«Целью распространения этих материалов было информирование общества, поскольку мы понимаем, какой большой интерес есть к этому вопросу… Государственная система, так же, как и конкретная пенитенциарная служба относятся к Михаилу Саакашвили в соответствии со всеми законами и уважая его права. Никто не позволит, чтобы он применял насилие к сотрудникам пенитенциарной службы».

Нино Цилосани, «Грузинская мечта»

«Сегодня мы видели, как «Грузинская мечта» хвастается жестокими кадрами с участием третьего президента. Это проявление истинного лица власти. Это не стандарт демократической западной страны и не имеет ничего общего с моралью, достоинством или человечностью! Такие вещи характерны для автократического правления, разжигающего ненависть, страх и безнадежность среди населения».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»

«Мы должны понимать, что кадры, которые были опубликованы, нацелены на смерть Михаила Саакашвили. Поскольку, как только мы начинаем говорить о стабилизации ситуации и путях выхода из нее, распространяется дезинформация».

Ника Гварамия, гендиректор Mtavari Arkhi, адвокат Саакашвили

«Министерство юстиции посчитало нужным опубликовать кадры, поскольку их требовали… Сам я до конца кадры не посмотрел. Здесь не вопрос в том, нравится это или нет. Была поставлена точки во лжи. Как ведет себя система по отношению к заключенному. А как еще вести себя с заключенным? Если он заходит, как его завести?».

Мамука Мдинарадзе, «Грузинская мечта»

«За распространением таких материалов нет никакого общественного интереса. Очевидно, что правительство не пытается разрядить ситуацию какими-либо конструктивными и демократическими политическими инструментами и делает все возможное, чтобы довести ситуацию до фазы крайней радикализации, которая действительно нанесет ущерб перспективам демократического развития страны».

Гурам Имнадзе, Центр социального равенства

«Когда заключенный препятствует исполнению конкретного решения пенитенциарной службы, легитимно привести это решение в исполнение с использованием соответствующей пропорциональной силы. <…> Это не метод политической мести или политической борьбы с Саакашвили. Исключено, чтобы кто-то во власти так думал».

Михаил Сарджвеладзе, «Грузинская мечта»

«Когда ты становишься так похож на своего «врага», ты уже побежден. Побежден перед своим народом и перед своим государством».

Георгий Гахария, «За Грузию»