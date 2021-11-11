Новые кадры госпитализации Саакашвили: экс-президент отказывать выходить из машины

Специальная пенитенциарная служба Грузии второй раз за день опубликовала кадры, запечатлевшие процесс госпитализации Михаила Саакашвили в тюремную больницу в Глдани (Тбилиси). Как и прежде, решение распространить видеоматериалы в ведомстве объяснили «высоким общественным интересом».

Это первое видео со звуком из четырех, опубликованных Пенитенциарной службой.

«На кадрах хорошо видно, как он [Михаил Саакашвили] не подчиняется законным указаниям сотрудников учреждения, ведет себя агрессивно и оскорбляет их словесно», — говорится в сообщении.

Видео снято в реанимобиле, доставившем третьего президента Грузии из руставской тюрьмы №12 в клинику при глданском исправительном учреждении №18. Саакашвили заявляет, что не намерен выходить из машины, требует вернуть его в Рустави, а лиц, уговаривающих его войти в здание больницы, называет «рабами» и «палачами Путина».

Ранее Пенитенциарная служба распространила кадры того, как Михаила Саакашвили доставляют в палату тюремной клиники. Сотрудники учреждения буквально вносят его в помещение, держа за руки и за ноги. Экс-президент при этом оказывает сопротивление и брыкается.