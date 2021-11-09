Саакашвили: меня повалили на землю, ударяли, тащили за волосы

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с обращением из больницы т. н. глданской тюрьмы в Тбилиси. В письме, зачитанном его адвокатом Никой Гварамия, политик заявил, что отказывается от любой медицинской помощи и готов встретиться лишь со своим личным врачом.

«Целью моего перевода [в тюремную больницу] однозначно является мое физическое уничтожение по заказу Путина», — говорится в обращении.

Саакашвили также заявил, что был госпитализирован в клинику пенитенциарного учреждения №18 вопреки его воле. Более того, он подвергся физическому насилию, а один из сотрудников тюрьмы сказал ему: «Ну что, птичка, попалась нам руки».

«Без предупреждения, несмотря на мой категорический отказ, они стали меня тащить. Они вытолкали меня из машины под ругательства криминалов, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Тащили за волосы и, конечно, я сопротивлялся», — говорит экс-президент.

Саакашвили также отметил, что в руставской тюрьме его обманули, сказав, что отвезут в клинику гражданского сектора. Из-за этого были отменены встреча с врачами и свидание с семьей – матерью и детьми.

Уже в больнице тбилисской тюрьмы, по словам бывшего президента, ему без согласия пытались сделать какой-то укол. Он оказал сопротивление и задел анализатор. Ранее в министерстве юстиции Грузии заявили, что Саакашвили повредил дорогое медицинское оборудование. Он также сказал, что политик нанес словесное и физическое оскорбление персонал пенитенциарного учреждения.