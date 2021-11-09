Пенитенциарная служба Грузии показала новые кадры с Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии распространила очередные кадры из тюрьмы в Рустави, на которых видно, как Михаил Саакашвили собирает вещи и покидает исправительное учреждение. Ранее в ведомстве сообщили о том, что третий президент страны переведен в больницу при т. н. глданской тюрьме в Тбилиси.

На кадрах видно, как Саакашвили собирает в камере свои вещи и кладет их в пакеты. Затем в сопровождении конвоиров идет по коридору и спускается по лестничной клетке. В комментарии говорится, что видео свидетельствует о том, что «заключенный Михаил Саакашвили не покидал пенитенциарное учреждение вопреки его воле». Публикацию кадров, как и прежде, ведомство объяснило «высоким общественным интересом».

После госпитализации бывшего президента его навестила Народный защитник Грузии Нино Ломджария. После встречи она сообщила журналистам детали беседы с Саакашвили. Он, в частности, сказал, что согласился на перевод в больницу, поскольку его ввели в заблуждение, пообещав госпитализировать в клинику гражданского сектора.

Напомним, ранее Пенитенциарная служба уже распространяла видео с Михаилом Саакашвили из руставской тюрьмы. На них объявивший голодовку экс-президент, как утверждалось, ест. Сторонники Саакашвили, однако, настаивают на том, что он, по рекомендации врачей, принимал специальные каши с минералами и витаминами.